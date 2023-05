Ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento a servidores públicos elegidos por voto popular se presentó este martes el senador Álex Flórez, quien afronta un juicio por el escándalo que protagonizó en el Hotel Caribe de Cartagena al ofender verbalmente a unos policías.



Si bien el congresista electo por el Pacto Histórico ya pidió perdón a los uniformados, la Procuraduría General de la Nación le tiene abierto un proceso que está en su recta final. De hecho, a las 9:20 de la mañana empezaron los alegatos finales de la defensa.



En la cita, la procuradora ponente Andrea Nataly Bermúdez le dio la palabra al procurador delegado de la Sala, Carlos Humberto García, quien instaló la audiencia de alegatos finales con Flórez y su defensor presentes.



Álex Flórez en alegatos finales ante la Procuraduría. Foto: Archivo particular

El abogado que defiende al congresista es Jorge Iván Acuña. Durante cerca de hora y media, en la audiencia expuso varias frases enfocadas a por qué su cliente no es el responsable de los señalamientos que le hace el Ministerio Público.



Entre los argumentos que usó el abogado, está que la calumnia, en caso de haberse dado contra los policías en la madrugada del 2 de septiembre, no es una falta disciplinaria. Asimismo, insistió a las autoridades que debe tenerse en cuenta que su cliente hizo una retractación pública con los policías, tras haberlos llamado "asesinos", relacionándolos a los tres jóvenes asesinados en Chochó, Sucre, al parecer por el coronel (r) Benjamín Núñez.



El senador Álex Flórez saluda a uno de los policías que agredió en Cartagena el pasado 2 de septiembre. Foto: Fotos tomadas del Twitter del senador

Para Acuña, la Sala también debe tener presente que el congresista fue diagnosticado con problemas con el alcohol, y que al momento de los hechos no tenía conocimiento de lo que pasó, al parecer por una "intoxicación aguda" de la que fue víctima por cuenta del consumo de licor aproximadamente durante 12 horas. "No está en duda de que el señor Álex Flórez actuó bajo un grado de intoxicación", aclaró el defensor al respecto.



Otra de las puntas para decir que el senador es inimputable tiene que ver con que supuestamente, en este caso en particular, es decir "cuando ocurrieron los hechos, no se encontraba en cumplimiento de un ejercicio como servidor público, sino en un ámbito privado de su vida. Eso no tiene nada que ver con el cumplimiento de su deber funcional".



Por estas razones, para el abogado, quien hizo los alegatos finales acompañado de Flórez, tras analizar el caso y haber revisado todos los testimonios recibidos en el proceso, "hay inexistencia de culpa y de dolo. El señor Álex Flórez debe ser absuelto del cargo".



Tras los alegatos, la procuradora Bermúdez tomó la palabra para fijar una fecha en la que se dicte una decisión final, la cual será el próximo 24 de mayo desde las 9 de la mañana, en la Procuraduría General de la Nación.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

