La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del senador Álex Flórez, por las presuntas expresiones calumniosas que tuvo con patrulleros en Cartagena.



El llamado a juicio disciplinario está relacionado con que el congresista del Pacto Histórico pudo incurrir en una falta al agredir de manera verbal a varios patrulleros que estaban afuera de un hotel de la ciudad.



Entre las palabras que tuvo con los tres uniformados están acusaciones por el homicidio de jóvenes en Chochó, Sucre, un caso en el que los patrulleros no participaron.



Para el Ministerio Público, en la madrugada del 2 de septiembre de, en el Hotel Caribe de Cartagena, el congresista al parecer incurrió en falta disciplinaria al agredir de manera verbal a los integrantes del cuerpo policial y tildarlos de 'asesinos'.



Por tal motivo, la Sala Disciplinaria de Instrucción que investiga a Flórez desde el 29 de septiembre, sostuvo que él "previamente habría tenido un altercado con quienes se desempeñaban como recepcionistas, al no permitir estos el ingreso de una joven que lo acompañaba por no tener cédula de identificación, lo que motivó la llamada de las autoridades.



Con estos antecedentes, el congresista Flórez podría ser sancionado porque pudo vulnerar el principio de dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de los tres patrulleros que llegaron a atender el caso, "al atribuirles hechos punibles que no cometieron y de lo que él debió ser consciente", compartió la Procuraduría.



Días después del escándalo, el congresista pidió perdón a los uniformados implicados en el caso.

Las pruebas recaudadas

Una vez la Procuraduría inició una investigación contra el senador Álex Flórez, quien tiene otros procesos abiertos en esa entidad, desde la Sala Disciplinaria se ordenaron varias pruebas con el fin de establecer si incurrió en una falta.



Una de ellas fue pedirle al hotel que les concediera copia de los sistemas de

información y de las cámaras de seguridad del día en el que se presentó el incidente con los policías.



Así mismo, se citó a declarar a los uniformados vinculados a este escándalo, así como la inspección al comando de la Policía de Cartagena.

