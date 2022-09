Luego del escándalo que hace unas semanas protagonizó el senador Álex Flórez, tras ser grabado borracho en Cartagena insultando a policías, las pesquisas de la Procuraduría, que abrió una indagación por los hechos, se orientan, entre otras cosas, a determinar si en este episodio Flórez usó una camioneta de la UNP.



(Lea también: Procuraduría concentra en Bogotá los procesos abiertos contra Álex Flórez).



En esta indagación ya se pidió copia al Hotel Caribe, donde ocurrieron los hechos, de los "sistemas de información, videos de cámara de seguridad, libros y/o minutas en los cuales se hubiese registrado de suceso que vinculó al señor Alex Flórez, con agentes de la Policía Nacional, al parecer en las instalaciones de dicho establecimiento".

(En contexto: Procuraduría abrió indagación al senador Álex Flórez tras escándalo en Cartagena).)



Sobre el tema del vehículo, en una entrevista con W Radio la procuradora general Margarita Cabello señaló: "Lo que tenemos en principio es que era una camioneta del sistema de seguridad, necesitamos recopilar las pruebas para tomar la decisión".



(Lo invitamos a leer: Álex Flórez pidió licencia no remunerada por los 15 días de incapacidad médica).



Es de recordar que el escándalo en Cartagena, según se conoció, se originó porque a Flórez no le permitieron ingresar una dama de compañía al hotel en el que se quedaba, lo cual le molestó y ante su estado de alteración, el personal del hotel llamó a la Policía. Al llegar los uniformados al sitio, el congresista comenzó a insultarlos.



En un primer momento Flórez dijo que no se disculparía por los hechos, aunque más tarde, mediante un comunicado, pidió perdón por su actuación, reconoció que tiene problemas con el alcohol, y dijo que ingresaría a tratamiento.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: