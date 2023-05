En la mañana de este miércoles, la Procuraduría General de la Nación pasó a leer la decisión contra el congresista Álex Flórez, quien llamó "asesinos" a un grupo de policías el año pasado, diciéndoles que eran responsables del asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, algo que ellos no hicieron.



El caso a nivel disciplinario tiene el antecedente de que el 14 de diciembre de 2022 la Sala Disciplinaria de Instrucción formuló pliego de cargos contra el senador del Pacto Histórico, luego de documentar que en la madrugada del 2 de septiembre del año pasado, en el Hotel Caribe, de Cartagena, Flórez fue quien protagonizó un escándalo en el que calumnió a tres uniformados llamándolos asesinos; a quienes días después les ofreció disculpas en persona por lo sucedido.



Tras los alegatos finales de comienzos de mayo, este miércoles la Sala concluyó que el senador incurrió en una falta disciplinaria con dolo, pues a todos los servidores públicos se les tiene prohibido dar expresiones calumniosas e injuriosas a otros funcionarios; y él sabía lo que estaba haciendo. Por esto, decidió suspenderlo con ocho meses de sus funciones, decisión que queda suspendida hasta que la revise el Consejo de Estado.

Sea lo primero manifestar ante esta Sala, el país y los medios que acepto la responsabilidad los hechos. Ese no es el ejemplo que le corresponde dar al Congreso, ni a quienes hacemos parte. FACEBOOK

Una vez tomó la palabra el congresista, este indicó que apelará no porque quiera que se le levante la suspensión, sino porque quiere que le revisen el tiempo de sanción.



"Sea lo primero manifestar ante esta Sala, el país y los medios de comunicación que acepto la responsabilidad los hechos que aquí se me indilgan. Ese no es el ejemplo que le corresponde dar al Congreso de la República, ni a quienes hacemos parte, acepto la responsabilidad de la sanción, me la merezco. Nadie está por encima de la ley y eso me incluye a mí, haremos uso del recurso de apelación, no para pedir que se me retire la sanción sino para invitar a la señora procuradora a revisar el tiempo de la sanción".



Según contó en audiencia, lleva casi nueve meses de una transformación personal en la que no ha consumido alcohol, cosa que lo tiene muy orgulloso; y que finalmente cuando se conozca el tiempo de su sanción, este lo aprovechará para presentarse como voluntario de la Policía, a la cual le extendió nuevamente unas disculpas.

El senador Álex Flórez saluda a uno de los policías que agredió en Cartagena en pasado 2 de septiembre. Foto: Fotos tomadas del Twitter del senador

"Con clara voluntad de afectar su integridad moral los llamó en varias oportunidades asesinos, sabiendo de la falsedad de ese dicho", leyó la procuradora Andrea Nataly Bermúdez a Flórez, al recalcarle que él sabía lo que hacía, y que los policías a los que señaló no habían cometido el asesinato en Sucre.



Los hechos llevan a que Flórez acudió a Cartagena a un congreso, y el día de los hechos, hacia las 3 de la mañana, llegó tras haberse tomado unos tragos al Hotel Caribe, en compañía de una mujer a la que no dejaron entrar por un impasse en sus documentos.



"Cada vez más exaltado estaba perturbando la tranquilidad de los empleados y los húespedes", explicó la procuradora, añadiendo que fue cuando llegaron los los policías Jhan Carlos Ramos Torres, Adolfo José Peña Castro y Gonzalo Jesús Rivera a ver qué pasaba, y él los insultó. A eso, un uniformado le dijo que si le constaba que era él, y seguido a ello el congresista le respondió que era la Fuerza a la que pertenecía, y que era un cobarde.

Para la Sala las pruebas acreditan que el senador atribuyó falsamente a tres patrulleros el hecho delictivo del homicidio de tres jóvenes en el corregimiento del Chochó, al llamarlos asesinos. FACEBOOK

"Para la Sala las pruebas acreditan que el senador atribuyó falsamente a tres patrulleros el hecho delictivo del homicidio de tres jóvenes en el corregimiento del Chochó, al llamarlos asesinos", resaltó la funcionaria del Ministerio Público.



En ese sentido, la procuradora trajo a colación que la defensa de Álex Flórez alegó que el trato de su cliente fue a una institución en general, y no a una persona en específico, a lo que la Procuraduría concluyó que argumentar eso era no tener en cuenta todo el contexto en que se dio el altercado.



Para la Sala Disciplinaria de Instrucción también fue importante aclarar que no por estar en estado de embriaguez ese 2 de septiembre se libra de ser disciplinado. La defensa del congresista había dicho en los alegatos finales, el 2 de mayo, que se tenía que tener en cuenta que su cliente fue diagnosticado con problemas con el alcohol, y que al momento de los hechos no tenía conocimiento de lo que pasó, al parecer por una "intoxicación aguda".



La Procuraduría, ante ello, concluyó que la inimputabilidad se da cuando una persona pierde totalmente la capacidad de controlarse por sí misma, y que esta vez no pasó, pues Flórez respondía a los policías.

La decisión contra Flórez

Para la procuradora que leyó la decisión, está establecido en la norma que en este caso se habla de una suspensión e inhabilidad especial entre tres a 18 meses, y que en este proceso se registraron dos atenuantes y dos agravantes.

Álex Flórez en la Procuraduría. Foto: Archivo particular

En cuanto a atenuantes, "el primero es la ausencia total de antecedentes, y el segundo es que él quiso resarcir por iniciativa propia el daño que causó, al ofrecerles disculpas a los policías y retractarse de lo dicho", dijo la funcionaria.



Tras ello pasó a leer los dos agravantes. el primero es que Flórez causó un "grave daño social" porque tiene un cargo importante en la Nación, como lo es ser senador. Es decir, como congresista está llamado a tener un comportamiento mucho más cuidadoso con la ciudadanía.



El segundo agravante es que con su actuar afectó derechos de otras personas, en este caso de los tres policías, quienes mantuvieron la calma a pesar de las agresiones verbales en su contra.



Tras ello, la Sala Disciplinaria de Instrucción declaró responsable a Álex Flórez, y lo suspendió por ocho meses de sus funciones públicas, aunque tras el fallo de la Corte Constitucional sobre personas elegidas por voto popular, su sanción queda congelada hasta que la revise el Consejo de Estado.

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

