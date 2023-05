El senador Álex Flórez recibió este miércoles una sanción de la Procuraduría que lo suspende de su cargo por ocho meses -aunque apeló-, por cuenta del escándalo que armó el año pasado en Cartagena, al insultar a tres policías diciéndoles asesinos.



EL TIEMPO conoció el fallo de 50 páginas proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. En él, la procuradora ponente Andrea Nataly Bermúdez recopiló los hechos más importantes de la sanción que fue apelada por el congresista.

Álex Flórez en audiencia ante la Procuraduría. Foto: Archivo particular

El fallo de primera instancia recoge los datos del disciplinado: que fue electo como senador para el periodo 2022-2026, que se posesionó el 20 de julio y ahí sí pasó a los hechos puntuales de la sanción.



Estos se dieron cuando el congresista viajó a Cartagena a participar de un congreso de Anticom, y en la madrugada del 2 de septiembre, cuando llegó al Hotel Caribe en compañía de una mujer, ella no pudo entrar porque había un inconveniente con su identificación.



Fallo de la Procuraduría contra Álex Flórez. Foto: Archivo particular

Lo que le reprochó la Procuraduría a FLórez fue la reacción que tuvo ante ello: en estado de embriaguez a las afueras del hotel trató de asesinos al menos siete veces a los policías Jhan Carlos Ramos, Adolfo José Piña y Gonzalo de Jesús Rivera. Incluso les dijo ladrones, atracadores, delincuentes y que "en menos de 24 horas estarán trasladados y echados de la Policía".



Los uniformados habían llegado al sitio para intentar mediar la situación que generó el senador del Pacto Histórico al no permitírsele el ingreso a quien estaba con él. Primero, el escándalo circuló en redes sociales a través de un video en el que se ve alterado a Flórez, y ese mismo día la Procuraduría abrió una indagación en su contra.



El 6 de septiembre fue cuando se ordenó desde la Comisión de Ética del Congreso pasar el proceso al Ministerio Público, pues lo que cometió no lo hizo en su función congresional. Luego de ello, el 29 de septiembre se ordenó la investigación, y el 14 de diciembre se formuló el pliego de cargos, en el cual se desestimó procesarlo por uso de bienes del Estado el día de los hechos, al considerarse que no se encontró prueba alguna de ello.

El senador sensible

El 28 de febrero se hizo la primera audiencia pública, y un par de semanas después se tomó el testimonio de cuatro testigos -tres hombres y una mujer, y varias declaraciones de patrulleros, con quienes se terminó la práctica de pruebas.

No es un senador común y corriente, es uno completamente sensible, nació con una sensibilidad especial y la desarrolló en su entorno. FACEBOOK

Durante los descargos, el abogado Jorge Iván Acuña dijo que su cliente "no es un senador común y corriente, es uno completamente sensible, nació con una sensibilidad especial y la desarrolló en su entorno". Con esto quiso decir que le dio muy duro el asesinato de los tres jóvenes en Chochó, Sucre, hecho por el que fue hallado responsable un coronel (r) de la Policía.



Además, entre los argumentos de la defensa se mencionó que no toda embriaguez es causal de inimputabilidad, pero que se tenía que tener en cuenta la pérdida de memoria de Flórez cuando estuvo borracho esa madrugada.

El senador Álex Flórez en el lobby del hotel Caribe la madrugada del pasado 2 de septimebre. Foto: Captura de video

Los reproches

En el análisis de la Sala se recordó que Álex Flórez se presentó como senador ante los policías, y que lo reprochable y lesivo fue que insultó a unos uniformados que estaban ahí ejerciendo sus funciones. "Con su comportamiento soslayó el principio de moralidad que regula la función de los servidores públicos", dice el fallo.



Otro de los llamados de atención tuvo que con que en el juicio se ordenó una prueba psiquiátrica para saber los antecedentes del procesado, que arrojó que el paciente tuvo una intoxicación etílica aguda, sin confirmar que haya sido por ingerir alcohol, pues eso solo se sabe con una prueba de alcoholimetría.

Por no tener certeza del grado de intoxicación, no es posible determinar qué tan disminuida estaba su capacidad de comprender la situación. FACEBOOK

Por eso, para la Sala no fue posible tener por cierto el grado de intoxicación, pues el estudio tenía que hacerse de manera personal ese 2 de septiembre. "Por no tener certeza del grado de intoxicación, no es posible determinar qué tan disminuida estaba su capacidad de comprender la situación", dice el fallo, en respuesta a la postura de la defensa.



Otro reproche de la Procuraduría es que si bien entiende que el senador del Pacto se afectó con lo sucedido en Chocó, "ello no permite el reconocimiento de la ira e intenso dolor a que se refiere la defensa, ni la disminución alguna del juicio de reproche o exigilibdad de un comportamiento diferente".



Todo esto lo cometió en grado doloso, pues actuó sabiendo lo que hacía, y que si tenía problemas con el alcohol al encontrarse en Cartagena en un evento oficial, "podía y debía haber actuado de manera diferente, según la investidura de servidor público".

El balance para la sanción

Para la procuradora Andrea Nataly Bermúdez, en el caso de Álex Flórez se partió de una sanción entre los 3 a 18 meses, pero en medio hubo dos atenuantes y dos agravantes que llevaron a la Sala a hacer un balance.



En cuanto a atenuantes, el primero es que el procesado no tenía antecedentes, y el otro es que él quiso resarcir por cuenta propia el daño que causó, al ofrecerles disculpas públicas a los policías, retractándose de las palabras que les dijo. Y por el lado de los dos agravantes está que generó un grave daño social porque como senador debe comportarse de la mejor manera posible; además de que afectó los derechos fundamentales de los policías.



El senador Álex Flórez saluda a uno de los policías que agredió en Cartagena en pasado 2 de septiembre. Foto: Fotos tomadas del Twitter del senador

Eso llevó a concluir que la sanción de suspensión e inhabilidad para Flórez es de ocho meses, decisión que fue apelada porque aunque aceptó lo que hizo, quiere que le revisen el monto leído en su contra. El tiempo que finalmente se estime en la segunda instancia será dedicado, contó el congresista en la audiencia, para ejercer como voluntario de la Policía, a la cual volvió a ofrecerle una disculpa.



Una vez pase eso, la sanción seguirá sin quedar en firme, puesto que con un reciente fallo de la Corte Constitucional sobre las sanciones a elegidos por voto popular, el Consejo de Estado es el que debe conocer de este proceso para así tomar una determinación final.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

