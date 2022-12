Con un auto de 56 páginas conocido por EL TIEMPO, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del senador Álex Flórez por su presunta falta disciplinaria al momento de referirse con insultos a patrulleros que lo acompañaban en septiembre pasado en un hotel de Cartagena.



Ese escándalo, por el cual el congresista del Pacto Histórico es llamado a juicio, pasó a ser investigado por el Ministerio Público a finales de septiembre y desde entonces se iniciaron varias recolecciones de pruebas con el fin de determinar si había razones para imponerle un pliego de cargos.



Tras varias diligencias que terminaron el 3 de noviembre, el resultado de la Sala Disciplinaria de Instrucción fue decretar un pliego de cargos porque hubo suficientes motivos para que Flórez responda en juicio por los graves señalamientos que tuvo contra tres policías el pasado 2 de septiembre a las afueras del Hotel Caribe.



Ese día, el congresista relacionó a los uniformados de la Policía con el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, un hecho que estremeció al país. En específico, las palabras del servidor público fueron acusándolos como responsables, hasta el punto de tildarlos de ‘asesinos’, un caso en el que está demostrado que ellos no tuvieron nada que ver.



Por eso, para el Ministerio Público la falta cometida fue calificada de forma provisional como grave a título de dolo, aunque de todas formas el senador podrá ejercer su derecho a la defensa. Hasta el momento, luego del escándalo, Flórez les ofreció disculpas a los patrulleros involucrados e inició un tratamiento para atender situaciones personales relacionadas al alcoholismo.

Argumentos contra Flórez

Desde el pasado 29 de septiembre, desde su Sala Disciplinaria de Instrucción la Procuraduría asumió la investigación contra Álex Flórez por el escándalo en Cartagena.

En él, el senador aparece en varios videos insultando a patrulleros, los cuales rindieron testimonio ante agentes del Ministerio Público.



Uno de ellos indicó que en el hotel, “el senador quiso ingresar a su cuarto a la señorita que se encontró con él en la plaza y tuvo un inconveniente porque la dama no tenía la cédula en físico, lo cual generó disgustó al senador, que comenzó a discutir con los empleados del establecimiento”, dice el auto.



Así mismo, uno de los empleados del hotel declaró que el senador Flórez se puso un poco agresivo al momento de no dejarle entrar a su acompañante a la habitación en la que se hospedaría, por lo cual decidió llamar a la Fuerza Pública.



Esas declaraciones fueron comparadas con las copias al sistema de información y las cámaras de seguridad que solicitó la Procuraduría el día en que se abrió la investigación. En ellas se estableció que hubo relación entre los videos que circularon en redes y los hechos acontecidos sobre las 3:30 de la mañana de la madrugada del 2 de septiembre.



Sobre estos, el senador tuvo la oportunidad de pronunciarse a través de su defensa, manifestando que ese día se encontraba en estado de alicoramiento y que “al advertir la presencia de miembros de la Policía Nacional, los relacionó con el caso del asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chocó del municipio de Sucre de manera irracional”.



De hecho, días después del incidente, el senador fue hasta donde los patrulleros implicados a ofrecerles unas disculpas por los actos que cometió. No obstante, para la Procuraduría ese argumento presentado por la defensa no está llamado a prosperar y por eso le profirió pliego de cargos, pues si bien estaba borracho, no tenía problemas de motricidad o movilidad, incluso caminaba solo sin necesidad de recibir apoyo de otra persona.

“En lo que sí acompaña la Sala a la defensa técnica es en el descarte de algún tipo de reproche respecto del posible uso indebido de recursos estatales, tema que se abordará en extenso en el siguiente apartado”, se aclara en el auto de la Procuraduría.



Es decir, que el congresista —que cuenta con más investigaciones disciplinarias en su contra por hechos en Medellín— no utilizó su posición de senador de la República para evitar que se le impusiera un comparendo por negarse a hacer lo solicitado por la Policía: “No se acreditó un abuso del cargo o de la función por parte del Senador Alex Xavier Flórez Hernández, respecto a este hecho exclusivamente”, se explica en el auto.



Por eso, con tales antecedentes, el procurador delegado Luis Francisco Casas consideró que hay razones suficientes para que el caso sea despejado en un juicio disciplinario, el cual podría terminar con una sanción porque pudo vulnerar varios principios.



Entre ellos está el de dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de los tres patrulleros que llegaron a atender el caso, “al atribuirles hechos punibles que no cometieron y de lo que él debió ser consciente”, compartió la Procuraduría.



