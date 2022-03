Durante el foro sobre garantías electorales 2022, realizado en la mañana de este martes en la sede de Casa Editorial EL TIEMPO, el fiscal Francisco Barbosa señaló que la institución ha venido preparándose hace varios meses, en el terreno, para atender cualquier situación durante la etapa preelectoral, electoral y postelectoral.



"El día de las elecciones es necesario determinar cuáles son las conductas, presuntamente delictivas, sobre temas electorales, amenazas a candidatos y el homicidio de candidatos, cuando la primera hipótesis sea su participación en política", aseguró Barbosa.



De acuerdo con el fiscal, desde hace varios meses han venido haciendo una trazabilidad de posibles hechos de corrupción electoral en Cololmbia, "en los próximos días se darán a conocer importantes acciones sobre contratación pública que fue utilizada para campañas políticas".



"Van a haber funcionarios públicos vinculados en este tipo de conductas", sentenció Barbosa, quien dijo que habrá monitoreos el día de los comicios, y que tras las elecciones parlamentarias, con los equipos que están sobre terreno, se evaluarán alertas y resultados para mejorar las actividades de cara al proceso electoral presidencial.



La idea es resolver las denuncias, que siempre tienen que venir con sustento, "porque algunas veces se busca llamar la atención utilizando a la Fiscalía; por eso, las denuncias que no tengan sustento probatorio serán archivadas", aseguró Barbosa, quien dijo que esa es una forma de "sacar contendores políticos del camino".



El Fiscal señaló que han venido preparándose para el año electoral y que por ello se han adelantado investigaciones que dentro de poco darán sus resultados.

Hay líneas investigativas sobre el delito informático

Sobre eventuales ataques cibernéticos el día de elecciones, por ejemplo que hackers intenten bloquear o "tumbar" la página de la Registraduría, el Fiscal señaló que la tarea de la institución a su cargo no es preventiva, "nuestra labor es investigar hechos que pueden ser constitutivos de delitos", puntualizó.



Sobre el tema del hackeo, Barbosa explicó que cuentan con un grupo destacado de fiscales con "líneas investigativas que incluyen el delito informático en las elecciones", y destacó que el Congreso de la República aprobó una dirección especializada de asuntos informáticos.



"Esta no es una preocupación solo de Colombia, yo me he reunido con homólogos en Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos y América Latina y hay una preocupación real: uno,sobre los ciberataques electorales, y dos: todo lo relacionado por lavado de activos con criptomonedas y cibercriminalidad", aseguró el jefe del ente acusador.



Sobre el conteo de votos dijo que el gran riesgo que se tiene es que sea manual, y en el caso del voto electrónico dijo que "un país puede quedar sin los votos tras un ataque y terminaría pagando por devolverlos", señaló Barbosa.



En Colombia reiteró que las amenazas distribuidas en el territorio nacional se concentran en los grupos al margen de la ley -narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y otro tipo de delictos conexos - a los que se suma la situación de orden público.



"Aquí no se puede negar que tenemos un problema de orden público, pero no nos vamos a acobardar y las mesas se van a instalar en todo lado, no puede haber un amedrentamiento de unos hombres armados para impedir la democracia", puntualizó el Fiscal.

Imputarán nuevos cargos a exgobernador de Arauca

El Fiscal dijo que también se ha venido trabajando sobre la corrupción de los funcionarios público y que hoy (martes) se va a radicar la "solicitud de audiencia de imputación contra el exgobernador de Arauca José Facundo Castillo, por cuatro contratos que tuvieron relación en celebración indebida".



Entre ellos la alimentación de los niños con el PAE, compra de bienes para la educación, "este gobernador está en detención prevención (...) y él está en un proceso por sus presuntos nexos con el En", afirmó Barbosa.



De hecho, se refirió al uso indebido de las regalías y lo que calificó como "el robo de recursos públicos de algunos alcaldes para financiar elecciones".