Alerta por un posible freno a movilizaciones políticas

En el decreto que prepara el Ministerio del Interior, con el cual fija reglas para conservar el orden público en procesos electorales, hay tres líneas que están despertando polémica.

Con estas se quiere facultar al Gobierno para fijar fechas en las que se puede prohibir el proselitismo en lugares públicos. La medida entraría en vigor en los comicios de octubre.



“El Gobierno Nacional, para garantizar el orden público, podrá establecer las fechas en las cuales se prohíban las manifestaciones y actos de carácter político en espacios o lugares públicos”, dice el apartado.



Y aunque es usual que se emita un decreto sobre orden público, antes de elecciones, la diferencia radica en que esta vez se incorporaría al reglamento que rige al Ministerio del Interior y ya no sería excepcional.



Hoy, según el Código de Policía, quienes definen esta materia son las autoridades locales. Así lo alertó el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marco Hincapié, quien advirtió que “la nueva facultad le permitiría al Gobierno, por encima de la constitución, manipular el calendario electoral, violando derechos como el de la libre organización y expresión”.

En igual sentido se pronunció el exmagistrado José Joaquín Vives, quien agregó que con esa iniciativa “el Gobierno desborda sus funciones y no se sabe por qué”.



Y recordaron que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo antes de su posesión que era partidario de limitar y regular la protesta social, por lo que aseguran que es paradójico que la medida se impulse justo cuando el mapa electoral está por reconfigurarse.



La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que “la discrecionalidad que puede tener el Gobierno a la hora de decidir qué días están prohibidos estos eventos generan mayores incentivos para limitar, con tintes políticos, no solo la realización de actos de campaña, sino también de espontáneas y legítimas manifestaciones ciudadanas”.



La ministra Nancy Patricia Gutiérrez le hizo saber a EL TIEMPO que el decreto está colgado en la página web de esa cartera para consulta y que es hasta ahora un borrador que aún no está aprobado por su despacho. Además, que todo su contenido está en estudio.

