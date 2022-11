Todos los años se inunda la región de La Mojana, que abarca 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y aunque se han firmado varios contratos para atender la situación, la Contraloría General advirtió que existe una concentración de contratos de obras y proyectos que no le han dado solución a la crisis.



Mientras tanto, los habitantes de esta subregión, que tiene una extensión aproximada de 450.000 hectáreas, siguen viéndose obligados a llevar una especie de vida anfibia.



Inundaciones en la Mojana Foto: Cortesía Álex Angulo

Análisis de la Contraloría muestran que se han invertido 1.7 billones de pesos solo en 245 contratos con valores superiores a $950 millones de pesos; y otros 31.500 millones se han ido en 18 contratos relacionados con restauración y reforestación.



Sin embargo, para el ente de control es preocupante que los grandes contratos "están a nombre de unos pocos", sostuvo desde Barranquilla el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.



El órgano de control también advirtió que la mayoría de contratos se han hecho por contratación directa y tienen propósitos y periodos de tiempo similares.



De otro lado, según cálculos de la Contraloría, desde el 2018 hasta 2022 se han invertido allí más de 3.3 billones de pesos, pero no se ven los resultados, pues no solo que La Mojana se sigue inundando sino que "mientras pagan por reforestar 400 hectáreas, se deforestan 600. También es llamativo un solo contrato por casi $ 40.000 millones para realizar 'capacitaciones' ", se lee en un comunicado.



Así mismo, la intervención sobre el canal del dique, para cerrar el boquete del río Cauca en el sector conocido como Care Gato, se ha llevado una inversión sin éxito de 1.4 billones de pesos.



También hay críticas por la diferencia entre el avance físico de las obras y lo que se paga a los contratistas, pues la Contraloría ha encontrado proyectos con un 20 por ciento de ejecución en los que al contratista ya se le ha girado hasta el 80 por ciento del valor del contrato.



Por todo esto y para hacer un seguimiento en tiempo real, la Contraloría realiza un estudio con cruces de bases de datos y análisis a través del tiempo (2018 a 2022) de imágenes que permiten determinar avances en obras y de coberturas vegetales en la región.

