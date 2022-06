Pagos dobles a empresas de ambulancias por trasladar a la misma persona, así como remuneraciones por la atención a personas que habían fallecido antes de la fecha de los supuestos accidentes, son algunas de las irregularidades en la atención de siniestros viales sin cobertura de Soat que le habrían costado al país 13.955 millones de pesos, en las vigencias 2018 a julio de 2021.



Así lo concluye una actuación especial de fiscalización que hizo la Contraloría General a la Administradora de los Recursos del Sistema General e Seguridad Social en Salud (Adres).



En esta actuación se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen presunto alcance disciplinario y serán trasladados ante la autoridad competente; 7 hallazgos fiscales por valor de $13.955.401.627, y 14 hallazgos con otras incidencias, que serán comunicados a la Superintendencia Nacional de Salud, Entidades Territoriales y a la Contaduría General de la Nación.



De acuerdo con el órgano de control, el hallazgo fiscal más cuantioso es uno por 7.583 millones de pesos por la no recuperación de recursos en reclamaciones no Soat por la legalización de giros previos. En este punto, dice la Contraloría, la Adres realizó un mayor desembolso a 16 IPS y una de ellas (la Clínica Jaller, en Barranquilla) concentra la mayor parte de esta cartera ($7.438 millones).



Otro hallago fiscal, también por la no recuperación de recursos en reclamaciones no Soat, tiene que ver con que se canceló un mayor valor sin cuentas por cobrar por 4.911 millones de pesos, y un mayor valor de cuentas por cobrar que no fueron registradas por la Adres y llegan a 1.110 millones de pesos.



Al respecto, la actuación de la Contraloría señala que hay una exposición permanente de los recursos de la Adres frente a terceros que presentan recobros o reclamaciones sin justa causa, puesto que “algunos de los controles establecidos a ese procedimiento de reconocimiento y pago presentan debilidades”; de hecho, al órgano de control le preocupa que, en todos los casos detectados, los dineros desembolsados sin justa causa no han sido retornados al sistema de salud.

Dobles cobros por atención de la misma persona

Imagen de referencia.

La actuación especial de fiscalización también llama la atención sobre presuntos dobles pagos de reclamaciones de gastos de transporte en ambulancia para el mismo usuario y accidente, con diferente fecha de radicación, por $102.745.121.



"Se evidencia que los prestadores de servicios de salud presentaron el mismo soporte más de una vez para reclamar presuntamente 2 o 3 veces el mismo reconocimiento por servicio de transporte y que la Adres realizó dobles pagos por estas reclamaciones", dijo la entidad.



Así mismo, se encontraron dobles pagos de indemnización por fallecidos, por más de 25 millones de pesos. Por estas dos situaciones se habría configurado un presunto detrimento patrimonial de 128.528.897 pesos.

Del mismo modo, la Contraloría llamó la atención por cobros por traslados de víctimas de accidentes distintos con menos de 5 minutos entre cada traslado, desde direcciones diferentes y alejadas entre sí, "dejando ver una situación materialmente improbable. No puede creerse que la ambulancia deje una víctima en una IPS y recoja y lleve otra en 5 minutos o menos", dice el organismo.



Estas situaciones se han identificado en su mayoría en IPS de Valle del Cauca y Córdoba, y por estas reclamaciones de pago se determinó un hallazgo fiscal superior a los 12 millones de pesos.



Además de cobrar dos veces por la atención de la misma persona, el órgano de control también detectó que hubo pagos por 13 reclamaciones no Soat radicadas por servicios de salud prestados a personas que habían fallecido antes de la fecha de la supuesta prestación del servicio.



Esta situación afecta los recursos públicos de la salud por más de 102 millones de pesos, dijo la Contraloría, que añadió que la Adres informó de un reintegro en trámite de $ 33 millones, pero que a la fecha "ni esa cantidad de dinero ni el resto se ha recuperado".

¿Carteles para quedarse con dineros de la salud?

Imagen de referencia.

Para la Contraloría también es relevante el hecho de que hay un reducido grupo de IPS que concentran las reclamaciones a la Adres por accidentes de tránsito sin Soat, por lo que advierte que podría haber un riesgo de cartelización.



Esto, además, porque se identificó que algunas personas que ejercen como representantes legales de unas IPS son a la vez suplentes o socias de otras IPS donde se concentran las reclamaciones.



Esos casos se identificaron en Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, regiones en las que las reclamaciones se concentran en una, dos o tres IPS.



Por ejemplo, dijo la Contraloría, Inversiones Azulud, en Magdalena, concentra el 43,46 por ciento del total de los valores aprobados para las atenciones derivadas de los accidentes de tránsito No Soat; y en Córdoba, Especialistas Asociados S.A. concentra el 85,5 por ciento de los valores reclamados por ese concepto, además, en este departamento en el 100 por ciento de las reclamaciones por transporte de víctimas, los heridos eran llevados a esta IPS.

Así mismo, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que ya venía alertando de posibles irregularidades con los cobros por accidentes no Soat, advirtió que de acuerdo a un ejercicio de georreferenciación, en Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca se identificaron casos en los cuales las ambulancias transportaron a las víctimas a las IPS concentradoras a pesar de que había otras IPS más cercanas al sitio del accidente, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.



Ese ejercicio permitió ver también que cerca del uno por ciento de los prestadoresde salud concentra el 30 por ciento de las atenciones realizadas y el 44 por ciento de los recursos aprobados por la Adres en el período 2018 a julio de 2021.

