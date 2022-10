No existen planes de carácter estratégico, con metas e indicadores, para resolver las necesidades que en los últimos años motivaron migas y paros cívicos en el país, concluyó un estudio de la Contraloría Delegada para la Población Focalizada, que también advierte que de 1.826 acuerdos vigentes, 24 por ciento tiene avances inferiores al 50 por ciento -venciéndose este 2022 el plazo acordado-, y otro 34 por ciento de los acuerdos no registran seguimiento.



(Lea también: Medimás: Contraloría abre indagación por irregularidades por $ 842.644 millones).



Este estudio señala que según las actas suministradas por el Ministerio del Interior, el gobierno no ha realizado un seguimiento efectivo y oportuno y/o una evaluación de la satisfacción de las necesidades que motivaron las protestas.

De acuerdo con la información en el Sistema SIGOB-Cumple, herramienta oficial de seguimiento a estos acuerdos y cuya administración está a cargo del Ministerio del Interior, a febrero de 2022 se encontraron 1.826 acuerdos vigentes, suscritos con 18 instancias étnicas: 16 mingas indígenas y 2 paros cívicos (Chocó y Buenaventura).



La Contraloría también identificó, con base en información reportada por 27 entidades del orden nacional, respecto a datos entre 2018 y 2021, que en ese periodo se destinaron $1,24 billones para estos acuerdos, de los que cuales se comprometieron $1,22 billones (el 97 por ciento).



En 2018 se comprometió el 10 por ciento de estos recursos, en 2019 el 21, en 2020 el

28 y en 2021 el 41 por ciento; esos dineros se distribuyeron en los acuerdos del Paro Cívico del Chocó (49 %), el Paro Cívico de Buenaventura (22 %), la minga del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (19 %) y las demás mingas indígenas (10 %).

Los motivos de los retrasos

Minga indígena. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Según la Contraloría, entre las causas de los retrasos en el cumplimiento de estos acuerdos está una asignación errónea de compromisos a entidades que no tienen competencia sobre los mismos, así como dificultades de articulación interinstitucional, insumos pendientes de entrega por parte de las comunidades étnicas, situaciones de orden público, recursos insuficientes, falta de articulación o coordinación institucional y de capacidad institucional.



Por ejemplo, ninguno de los acuerdos suscritos con mingas indígenas tiene metas suficientes e indicadores para medir su avance y su efectividad.



Además, se encontró que las mingas que presentan mayor número de acuerdos con retraso o terminados incompletos coinciden con las de menor asignación y ejecución de recursos, "lo cual permite concluir que la falta de asignación presupuestal constituye un factor que afecta el cumplimiento de los acuerdos", señaló la entidad en un comunicado.



(Más notas: 'Si el gobierno se equivoca, vamos a proceder con toda contundencia': Contralor).



La mayor parte de los acuerdos que presentan retrasos o se terminaron de manera incompleta se concentra en las mingas indígenas, en especial la Minga Embera Chocó (con 94 %), Minga Carmen de Atrato Chocó (80 %), AWÁ UNIPA Nariño (78 %), Zenú Córdoba Sucre (50 %) y la Delfina ONIC (48%).



En cuanto a los paros cívicos de Chocó y Buenaventura, la Contraloría señala que, aunque concertaron metas, esto no se logró en la totalidad de los acuerdos, lo que constituye una limitación para medir de manera confiable y objetiva el avance de los acuerdos.

Finalmente, la Contraloría advirtió por falencias en el Sistema SIGOB-Cumple, herramienta oficial de seguimiento a estos acuerdos, pues este no incluye variables sobre indicadores y metas programados y ejecutados que permitan establecer criterios objetivos para determinar el avance de los compromisos suscritos.



Además, dijo el órgano de control, las variables de medición y seguimiento al estado de los acuerdos que tiene el sistema tienen inconsistencias, por ejemplo, en la variable “Estado”, 296 acuerdos cuyo plazo se encuentra vencido aparecen en ejecución, pese a que su status real debería ser de 'en ejecución con retraso'.

justicia@eltiempo.com

