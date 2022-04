Este domingo, en la edición de las 7 de la noche, Noticias RCN logró a través de su director, José Manuel Acevedo, una entrevista con Alejandra Azcárate y su esposo Miguel Jaramillo. Este último se refirió por primera vez a la avioneta cargada con cerca de media tonelada de cocaína - mayo de 2021 - en la Isla de Providencia, que lo vinculó a una investigación por este hecho.



"Es muy importante aclarar que ni fui ni he sido dueño de esa avioneta. El verdadero dueño se llama Fernando Escobar, quien en su momento era socio mío en la compañía Interandes", aseguró de entrada Jaramillo.



Aseguró que hubo "ligereza" por parte de los medios de comunicación al titular que ese avión era de su propiedad.



"Yo me pregunte por mucho tiempo ¿qué pasó? Y nunca obtuve respuesta", señaló al continuar su relato. Dijo que en el momento de la incautación de la aeronave en Providencia, "desafortunadamente, en ese momento, yo figuraba siendo accionista de esa sociedad, pero con base en esos documentos que se los presenté a la Fiscalía General de la Nación, pude dejar completamente claro que cinco meses antes de que sucediera y empezara esa pesadilla para nosotros, yo ya ni era accionista, ni era representante legal de esta sociedad”.



Y afirmó que él nunca fue "sujeto procesal en el caso, por lo que su tema nunca habría sido legal".

Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo en entrevista en Noticias RCN. Foto: RCN

Jaramillo le dijo al director de Noticias RCN que su “único error” fue no asegurarse de que su contadora registrara las actas que le presentó a la Fiscalía, en Cámara de Comercio.

Por su parte, Alejandra Azcárate, aseguró que en ningún momento dudó de la inocencia de su esposo y que mantuvo en todo momento una “certeza total de la honorabilidad (de su esposo) y eso me ha permitido soportar esto de pie”.



Alejandra señaló que llegó a un punto que "ni entendía lo que estaba sucediendo. Corría como una película y luego ya muy rápidamente me enceguecí y me derrumbé, porque nosotros nos acostamos un domingo siendo un publicista y una artista, y amanecimos el lunes en la categoría de unos mafiosos”.



Señaló que sintió “mucha rabia y mucha indignación” porque el dueño del avión nunca asumió su responsabilidad "ni públicamente ni de manera privada”.



Acevedo le dijo a la humorista que si ¿probó un poco de su propia ‘medicina’? por ser ácida en sus comentarios, y Alejandra respondió: “Hubo esa sensación de karma”.

'He sido impertinente, altanera, provocadora, atrevida (...) pero no una delincuente'

“No solamente he sido cínica o ácida. He sido impertinente, altanera, provocadora, atrevida, porque es que José Manuel, conmigo los huevos no son al gusto, o son blanditos o son duros, tibios no, y hay gente que eso le choca, más siendo mujer y lo entiendo, (...) pero no una delincuente", afirmó Azcárate.



La pareja reconoció que la situación afectó su matrimonio y que han vivido momentos difíciles en la relación.



“No solamente un momento. Yo le puedo decir que hasta que hicieron la imputación de cargos a los detenidos pasaron 4 meses y durante esos 4 meses, todos los días, tuvimos más de una discusión. O sea que continuos tuvimos más de 120 discusiones en ese tiempo”, aseguró Jaramillo.



La presentadora confesó que han atravesado meses “tenebrosos”, por lo que se han visto obligados a recurrir a todas las herramientas posibles, como meditación, música, alegatos, silencio, caminata y Dios. “Todos los vínculos posibles de los cuales uno se pueda pegar para sobrevivir ante una situación tan complicada como esta”.

Fueron incautados más de 400 kilos en un pequeño avión en Providencia.. Foto: Policía de San Andrés

'La desgracia es para sacarle punta'

Alejandra dijo frente a la frase que pronunció, cuando señaló que "había caído a los sótanos del infierno", la cual fue utilizada para atacarla: “Me encanta mi frase, me fascina. O sea, es tan potente que se volvió una expresión popular y disfruté que se burlaran de ella, porque es que para eso es la desgracia, para uno tratar de sacarle punta, sino cómo haces para sobrevivir”.



Y enfatizó que conoció los sótanos del infierno pero que los dejó "trapeados y polichados porque el diablo es muy exigente con la limpieza".



Jaramillo aseguró que sintió la presencia de Dios en esos momentos. "Fueron muy duros", resaltó. Sin su ayuda no hubiera podido salir adelante, señaló con un rosario en la mano.



Agradecieron el apoyo de sus respectivas familias. De hecho, Jaramillo pensó en que su mamá está muerta y no tuvo que presenciar "este tema", y reiteró que contaron con muchas personas que estuvieron a su lado.



Aseguró que lo que vivieron fue de "caníbales. La forma como lapidaron a Alejandra fue brutal. Ver que tu esposa de 17 años pierde 10 kilos, que yo perdí 15 kilos, eso fue duro", puntualizó el empresario.



A Alejandra se le cortó la voz y dijo que su familia "es mi fibra más delicada. Pero mi mamá es un toro, mi mamá puede con todo", aseguró tajantemente, al asegurar que sacó de ella su valor.



Concluyó que siempre tuvieron claro "que Miguel nada debía, y por eso no debía temer (...) en el caso de esa avioneta satánica".



