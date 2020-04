Alcaldía de Cartago dice que no hay irregularidades en sus contratos

En la contratación que ha hecho la alcaldía de Cartago para atender la emergencia del coronavirus en este municipio del Valle, la Contraloría General no ha encontrado ninguna irregularidad respecto a los valores de los kits de alimentos pagados, ni ningún sobrecosto.

EL TIEMPO, basado en un documento de la Contraloría General, publicó ayer en una nota que había un reparo sobre un contrato en el que un kit de alimentos costaba 161.225 pesos pero, cuando se sumaban sus productos, el costo daba 79.425 pesos, por lo que había una inconsistencia en los valores reportados.



Aunque el documento de la Contraloría dejaba ver que el reparo era sobre la alcaldía de Cartago y así lo consignó inicialmente este diario, realmente esa contratación corresponde a otro municipio.



Así, a la fecha, la Contraloría no ha hecho ninguna advertencia sobre los precios contratados por la alcaldía de Cartago para atender la emergencia sanitaria. En esa alcaldía los kits -compuestos por 14 ítems- se pagaron a un costo de 58.407 pesos cada uno.

La única advertencia que la Contraloría ha hecho sobre la alcaldía de Cartago es que en sus contratos dice que se suministrarán víveres y se contratará la logística para surtir y dotar "restaurantes de emergencia, sin especificar a qué responde esta figura".



La Contraloría también dice que Cartago no adjuntó estudios previos ni estudios de mercado, que las actividades logísticas previstas son genéricas, y que no se especifica el número de mercados, ni la población objeto que es beneficiaria.



El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez Mejía, asegura que el municipio no tenía que realizar esos estudios previos ni de mercado porque el contrato se hizo después de que la alcaldía decretó la urgencia manifiesta, establecida el 22 de marzo en esa localidad.



Bajo esa urgencia manifiesta en Cartago -que ya reporta 9 casos de contagio de covid-19-, dice Álvarez, la alcaldía puede realizar contratos de forma directa por lo que no se requieren los estudios de mercado ni de sector previos, ya que asegura que se trata de situaciones que hay que atender de forma inmediata.



El alcalde afirma que no subió al SECOP la declaratoria de urgencia manifiesta ya que allí "sólo se sube lo referente a la contratación".



También afirma que si no hace referencia a la población objeto en su contrato es porque en la atención no quisieron especificar a quién iba dirigido el mercado, sino que dejaron abierta la entrega para población en general. "La idea fue atender con alimentación en donde se requiriera", dijo el alcalde.



Afirmó que de 2.000 mercados contratados están listos para repartir unos 900, en donde se firmará un acta de entrega, documentos que podrían ser verificados por la Contraloría.



JUSTICIA