A menos de un mes de su salida, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que hoy hará la última rendición de cuentas de este gobierno en materia de justicia, habló con EL TIEMPO sobre los avances en extradiciones, medidas para enfrentar el hacinamiento carcelario, la reforma del Inpec y medidas para descongestionar la justicia.



(Puede leer: El Gobierno deja andando inversión millonaria para digitalizar la justicia)

¿Cuántas extradiciones hizo este gobierno?



En estos 4 años hemos hecho 717 extradiciones por parte del presidente Iván Duque, 380 en los 22 meses que llevo como ministro. Las extradiciones son una herramienta eficaz para combatir la delincuencia transnacional, especialmente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, es de destacar que fueron extraditados a ‘Otoniel’ y a la ‘Negra’, su hermana.



Pero cuando Colombia es solicitante hay casos pendientes, como el de Mancuso y el ‘Mellizo’...



Nosotros somos respetuosos de las naciones, en el caso de Mancuso se han hecho los requerimientos respectivos, igual que en los casos del ‘Mellizo’ y Alejandro Lyons, entre otros, y estamos atentos a que las naciones se pronuncien y los envíen al país.



En cuanto a narcotráfico, este gobierno insistió en volver a las aspersiones con glifosato y no se logró, ¿qué pasó?



Somos respetuosos con la Corte Constitucional, desde 2017 hemos seguido al pie de la letra su decisión de suspender las aspersiones. La erradicación manual ha continuado y se sigue luchando contra el narcotráfico, en este momento, el glifosato infortunadamente lo han estigmatizado, se ha suspendido su uso porque hay decisiones de la Corte y somos los primeros en acatarlas.



(Le recomendamos: El plan del Gobierno para crear empleo para quienes salen de prisión)

¿Y en cuanto a prevención del consumo de drogas?

​

Me preocupa mucho el problema de las drogas sintéticas, en el mundo hay más de 1.000 y a Colombia han ingresado más de 100, que le ocasionan daños al país. Vamos a entregar equipos a la Policía para que entren a combatir en los aeropuertos este problema, también hemos hecho convenios con empresas para que se comprometan a revisar los insumos químicos para que no lleguen a manos ilícitas; y desde 2021 más de 45.600 familias han sido beneficiadas con el programa Familias Fuertes, para integrar a las familias y jóvenes con programas de prevención del consumo.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, visitó la colonia agrícola de Acacías (Meta) y conversó con algunos de los internos. Foto: Minjusticia - María Paula Tíjaro

¿Qué se hizo en cuanto al hacinamiento carcelario?

​

Pasamos de un 54,5 a un 16,7 por ciento, en agosto de 2021; ahora estamos en 20,2 por ciento debido al número de privados de la libertad que se han recibido de los centros de detención transitoria. Hay que señalar que los sindicados les corresponden a alcaldes y gobernadores, pero ellos no cumplen con este deber legal, 29 años después han construido apenas 2.800 cupos.



Nosotros en centros nacionales entregamos 7.227 cupos durante este gobierno y dejamos el Conpes que proyecta la construcción de 9.805 nuevos cupos entre 2023 y 2026, con una inversión de 851.522 millones de pesos.



(Podría interesarle: La historia de los reclusos que están reforestando el piedemonte llanero)

Hay que señalar que los sindicados les corresponden a alcaldes y gobernadores, pero ellos no cumplen con este deber legal: 29 años después han construido apenas 2.800 cupos: Wilson Ruiz, minjusticia FACEBOOK

TWITTER

Se ha criticado que solo los cupos no resuelven este problema, ¿qué otras acciones tomaron?



Una de las políticas del Presidente es la humanización del sistema carcelario, infortunadamente es tanta la delincuencia que es necesario construir más centros de reclusión, hemos contado también con la empresa privada, que nos ayuda para que los privados de la libertad puedan trabajar más para evitar la reincidencia.



Con el trabajo de todo el personal del Inpec logramos que 39.600 internos estén en actividades en educación y 48.720, en trabajo, esto es un récord que no se había visto antes.



Hace unos días ocurrió la tragedia más grande en número de muertos en la historia carcelaria, con 55 víctimas, tras un incendio en la cárcel de Tuluá, ¿cómo analiza esto?



Lamento muchísimo esta tragedia, cuando me enteré me trasladé a Tuluá para apersonarme del caso con el Inpec. Ese día me acompañó un grupo de la Fiscalía 25 para investigar, hacer el levantamiento, también estaba el procurador de derechos humanos, se están adelantando todas las investigaciones en el caso.



Hace unos meses, el Presidente anunció una reforma del Inpec tras varios escándalos, como la fuga de ‘Matamba’ y las salidas de Carlos Mattos, ¿eso en qué quedó?

​

Somos de la tesis de que el Inpec necesita una reestructuración, infortunadamente los tiempos no nos dieron, pero hay que pensar en ello más adelante.



(Más notas: Un hombre desaparecido hace 22 años se reencontró con su familia)

Con el trabajo de todo el personal del Inpec logramos que 39.600 internos estén en actividades en educación y 48.720, en trabajo, esto es un récord que no se había visto antes: minjusticia FACEBOOK

TWITTER

Se aprobó el plan de política criminal para los próximos cuatro años, ¿qué le queda al próximo gobierno?

​

El plan nacional de política criminal es el primero que se logra establecer en el país, nosotros creamos ese plan nacional con 127 acciones concretas para luchar de forma integral contra la criminalidad y problemas sociales de mayor incidencia. Es una muy buena carta de navegación.



Pensando en hacinamiento y congestión judicial, ¿qué opina de despenalizar algunas conductas?



Hay situaciones que jamás compartiría, como entrar a conciliar delitos de tipo sexual o delitos contra niños o personas en incapacidad de resistir; pero hay otros delitos, por ejemplo económicos, que podrían entrar a mirarse. El hacinamiento carcelario hay que combatirlo desde todos los puntos de vista, bienvenida la discusión para delitos menores, económicos, y trabajar para que cada día haya menos gente en las cárceles.



Por último, ¿cómo se avanzó en digitalización judicial?



En Colombia llevábamos más de 25 años sin que pasara una reforma de la justicia, 18 intentos, y nosotros la logramos pasar, esa reforma de la justicia contiene la justicia digital.



Además, gracias a la labor del Presidente, se logró un préstamo del BID por 500 millones de dólares y ya se avanza en la primera fase con los primeros 100 millones de dólares. Es triste que haya personas esperando 30 años por una justicia que nunca llega, le estamos apostando a la digitalización de la justicia, esto va a ser una realidad.



(Lea también: Mujer ha recibido nueve fotomultas por un vehículo que no conduce)

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Otras noticias de Justicia