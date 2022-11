El llamado a juicio que la Procuraduría General de la Nación le hizo el viernes al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por el supuesto irrespeto que tuvo hacia directivos de la Universidad de Cartagena, es solo el abrebocas de los varios procesos disciplinarios que hay abiertos no solo en su contra, sino también contra los mandatarios de las ciudades capitales del país.



De acuerdo a anotaciones que almacena el Ministerio Público, en poder de EL TIEMPO, de las 32 ciudades capitales de Colombia, el polémico mandatario de los cartageneros es la persona que enfrenta más investigaciones, con 20 casos, dos de ellos en pruebas de descargos, los cuales se le suman a las 11 indagaciones preliminares en curso.

Y aunque si bien William Dau es el alcalde que puntea el no muy favorable listado, por el número y relevancia temática de los procesos, otros mandatarios locales no se le quedan atrás.



En el segundo lugar de los que están en la mira de la Procuraduría por las presuntas faltas disciplinarias que habrían cometido como servidores públicos aparece, con seis investigaciones, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

Ante la cantidad de procesos que lo tienen en riesgo de ir a juicio disciplinario, Ospina le dijo a este diario que no tiene ninguna prevención con que la Procuraduría adelante las respectivas tareas que le corresponden, las cuales, en ninguno de los casos, se traducen en que los implicados sean responsables de las faltas disciplinarias que les señalan, pues apenas están en etapas de verificación.



“Respeto absoluto con las investigaciones que adelanta la Procuraduría, entendemos su labor disciplinaria, entendemos la necesidad de que el servidor público sea evaluado, vigilado y controlado por el Ministerio Público”, concluyó, no sin antes explicar cómo procedió su administración ante las situaciones que hoy le cuestionan.



Por eso, dijo el alcalde, espera que el resultado de las investigaciones en su contra esté basado en evidencia.



Por otro lado, con cinco investigaciones en pie contra cada uno, el tercer puesto del ránking lo comparten Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y Juan Carlos Cárdenas, mandatario de los bumangueses.



Ese ‘top’ de los más investigados lo completan Andrés Fabián Hurtado, de Ibagué; Carlos Alberto Maya, de Pereira; Juan Felipe Harman, de Villavicencio, y Virna Lizi Johnson Salcedo, alcaldesa de Santa Marta. Todos con tres procesos encima en distintas dependencias de la Procuraduría.



Estos procesos hacen parte de las alrededor de 4.000 quejas que recibe al día la Procuraduría General contra servidores públicos de todos los niveles y de todas las regiones del país (ver recuadro).

El caso William Dau

William Dau, alcalde de Cartagena Foto: Alcaldía de Cartagena

Desde que llegó al poder en Cartagena, el alcalde William Dau ha estado inmerso en más de una polémica por las palabras que ha utilizado.



La última fue la crítica del jueves a las visitas que el expresidente Iván Duque hizo a la Casa de Huéspedes durante su gestión. Según Dau, el exjefe de Estado la utilizaba para ir los fines de semana a tomarse unos tragos, comentario que provocó el rechazo de políticos como Fernando Araújo, exsenador de la República.



No obstante, la declaración que recientemente más le ha pasado factura a nivel disciplinario es la que habría hecho contra altos cargos de la Universidad de Cartagena.

​

El 31 de julio de 2020, a través de medios de comunicación locales, Dau se refirió a algunos dirigentes de la Universidad en términos “desobligantes e irrespetuosos”.

El episodio se dio por comentarios durante la problemática que generada con la elección del Contralor Distrital de la ciudad amurallada.



Para que responda en juicio verbal por tales acusaciones, la Procuraduría ya le puso cita. Este 16 de noviembre, a las 9 de la mañana, William Dau está convocado para que aclare las conductas que posiblemente cometió, ya que él como funcionario está llamado al buen trato, la imparcialidad y la rectitud; sin embargo, en esta ocasión pudo haber afectado la dignidad humana de los directivos.



En diálogo con EL TIEMPO, el alcalde de Cartagena se defendió y dijo que, en efecto, él conoce de muchos procesos que se han iniciado en su contra desde que llegó a la administración.

“Yo pienso que el primer año de gobierno no más pusieron aproximadamente 40 procesos, más de lo que se ha abierto en toda la historia de Cartagena contra alcalde alguno. Pero hay que ver por qué pasa esto, porque finalmente por primera vez en la historia de Cartagena llegó un alcalde sin ataduras, dispuesto a desbancar a la clase política que hoy en día son los huérfanos del poder, los que se llevaban aproximadamente 70 por ciento del presupuesto de Cartagena, ya sea por corrupción o mal gasto”, dijo.



Sin embargo, el escenario que enfrenta Dau en la Procuraduría, la cual ya ha adelantado unas primeras etapas de investigación, no lo favorece por casos como la presunta participación en política, en la supuesta obra que abandonó la Alcaldía en un hogar múltiple, ni en el contrato que al parecer omitió para la alimentación de mujeres recluidas en una cárcel de la ciudad.

Claudia López está en el listado

La alcaldesa Claudia López.. Foto: Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, según el documento de la Procuraduría, tiene en su contra dos investigaciones disciplinarias en etapa probatoria, y una en estudio preliminar.



Las primeras se remontan a 2021 y 2022, y se deben a la presunta participación en política a través de Twitter, y a una supuesta omisión de cumplir deberes contenidos en la Constitución Política, y tratados de derecho internacional humanitario.



El proceso que está en etapa preliminar surgió tras el presunto desalojo ilegal del 4 de mayo de 2020 –en plena pandemia–, que supuestamente organizó junto a varios funcionarios distritales, entre ellos el entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Los casos están en manos de la Procuraduría Primera Distrital y el Grupo de Apoyo Disciplinario de la Sala Disciplinaria de Instrucción, las cuales, según William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía, no les han notificado actuación alguna.



No obstante, el funcionario accedió a hablar con EL TIEMPO sobre los procesos que afronta la alcaldesa Claudia López.



Frente al más polémico, el del desalojo durante el covid-19, aseguró que todo se ajustó a la normatividad.



Mientras que frente a la supuesta participación en política a través de Twitter, esta se debe a una queja que presentó una ciudadana.



Mendieta dijo al respecto que están a la espera de lo que defina el órgano de control, pero que por lo general, “cuando sí nos notifican nosotros le decimos a la Procuraduría ‘aquí no hay falta disciplinaria debido a que la alcaldesa expresó una opinión de un tema coyuntural a través de su cuenta de Twitter, no utilizó recursos públicos, no participó en política y solicitamos que eso se archive’ ”.



Esa misma postura, de asegurar que no cometieron infracciones que ameriten castigos disciplinarios, también la tienen otros alcaldes que aparecen en los primeros lugares del listado y que fueron consultados por este diario.



Así lo hicieron saber Daniel Quintero, Juan Carlos Cárdenas y Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué.



El primero subrayó que a él lo han intentado sacar de sus labores en más de una ocasión, y que las denuncias “hacen parte de una estrategia de desprestigio para tratar de amedrentarnos, pero no van a poder”. El de Bucaramanga, por su parte, dijo que uno de los procesos que le señalan es el de una caravana en Santurbán, a la cual reconoció que asistió como ciudadano: “Fue mi compromiso con todos los bumangueses en campaña y les voy a cumplir”, y el de Ibagué anotó que espera que sean tenidos en cuenta los soportes que en su defensa ha recaudado.



En todo caso, las investigaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría pueden o no avanzar en llamados a juicio en los que los mandatarios se podrán defender de los señalamientos, y solo al final del proceso se conocerá la decisión sobre su responsabilidad en la presunta falta disciplinaria.

El ente recibe 4.000 quejas al día en contra de servidores

La procuradora Margarita Cabello durante el Foro Garantías Electores 2022, de EL TIEMPO. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La Procuraduría General de la Nación reveló la cifra de quejas que diariamente recibe en todo el país contra funcionarios públicos. De acuerdo con Margarita Cabello, procuradora general, la entidad que dirige recauda un promedio de 167 quejas cada hora.



Para clasificar con una mejor tecnología el trabajo que tienen los funcionarios del Ministerio Público, desde el área técnica se está elaborando un único sistema de información que agrupará la mayor parte de los cerca de 50 programas que hoy manejan. Eso hará, según Cabello, que el trabajo sea mucho más fácil.



“Hemos avanzado a tal punto que todo este trabajo tecnológico estará acompañado de lo que se llama la aplicación móvil de la entidad, mediante la cual cualquier ciudadano podrá generar el certificado de antecedentes disciplinarios”, dijo la procuradora.



De una de esas quejas, por ejemplo, salió la averiguación por presunta participación en política que mantienen contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. A la par de los avances para clasificar las denuncias disciplinarias, se trabaja en un piloto de investigación llamado Vigilancia al acceso ciudadano en la jurisdicción civil.

