Alcalde, dispuesto a intercambiarse por su hijo de 5 años secuestrado

"Por mi hijo todo", aseguró el alcalde de El Carmen en Norte de Santander, Edwin Humberto Contreras, al afirmar que está dispuesto a canjearse por su hijo de cinco años secuestrado este miércoles cuando se dirigía en horas de la mañana a su colegio.



El mandatario local dijo a EL TIEMPO que después de 36 horas del plagio los secuestradores no se han comunicado con la familia y no se ha conocido exigencia alguna por su liberación.

"Que lo traten de la mejor manera y me lo cuiden", pidió a los captores el alcalde Contreras, y agregó que no entiende "tanta crueldad con un niño de cinco años" al insistir en su petición de que le respeten la vida.



Contreras se traslado junto a su esposa e hijo de 11 años a Guamalito, un corregimiento de El Carmen, donde residen sus padres. "Aquí estamos a la espera de noticias, pero nada. No han llamado, no se han comunicado los captores".

El alcalde resaltó la operatividad de la Fuerza Pública en la búsqueda del menor, "cada 20 minutos escucho el sobrevuelo de aeronaves y eso es muy esperanzador para nosotros", enfatizó.

Pedirán a Defensoría del Pueblo despliegue humanitario

Al término de un consejo extraordinario de seguridad desarrollado en Ocaña, donde se estudió el caso, el secretario de Gobierno del departamento, Édgar Pallares, dijo que se está promoviendo "la idea de una gestión humanitaria, de derechos humanos, en este caso de la Defensoría del Pueblo, para que se despliegue en la región y ayude en el objetivo de devolver al seno de su familia al niño".



Pallares confirmó que hay una recompensa de 150 millones de pesos por información que lleve a la liberación del niño -100 millones ofrecidos por la Gobernación y 50 millones por la Policía-. Además, se mantiene el plan candado, "una estrategia de la Fuerza Pública a través de sus especialidades, inteligencia, Fuerza Aérea y todo el despliegue de Ejército que se necesita", afirmó el Secretario.



