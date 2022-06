En las últimas horas, EL TIEMPO dio a conocer un video interno de la campaña de Gustavo Petro, donde se puede observar cómo el candidato y varios de sus asesores discutieron un eventual acuerdo para incluir en las listas del Pacto Histórico a una ficha del alcalde de Cartagena, William Dau, a cambio de apoyo político en la capital de Bolívar.



En la reunión, el senador Armando Benedetti planteó la opción de apoyar a una mujer llamada Lidys (Ramírez), exasesora de Dau: la misma que el alcalde mencionó en una conversación que se filtró como 'su candidata' a la Cámara en Bolívar. Este diario consultó a expertos si, por estos hechos, el funcionario pudo incurrir en delitos o faltas disciplinarias.

Para el abogado penalista Francisco Bernate, debe verificarse si el alcalde Dau intervino en política de cara a las pasadas elecciones al Congreso, pero “en un principio, lo que estamos viendo es un acuerdo político que está refiriendo el señor Benedetti”, dijo.



Respecto a si el funcionario mencionó a una candidata como su cuota en la Cámara, Bernate señaló que difícilmente podría demostrarse ya que “realmente no es muy claro que eso sea una participación en política, porque esos nombramientos siempre tienen que sustentarse; son afirmaciones que hace el señor Benedetti, pero pues no es propiamente una participación en política porque se trataría de un abuso del cargo para favorecer a un determinado candidato o perjudicar al otro”, aclaró el experto.

Para el abogado no es clara la participación del alcalde en política, “pero son afirmaciones que claramente tienen que validarse, y verificar si hubo nombramientos, acuerdos o procesos en los que intermedió la política”, destacó Bernate, y añadió que ese tendría que verificarse mediante una investigación formal.



Camilo Burbano, abogado penalista, también coincide con Bernate en que no se podría hablar de intervención en política por parte de Dau. “De lo que se dice en el video, yo no creo que, por lo menos hasta ese momento, se pueda hablar ni de una falta disciplinaria ni de una conducta penal por el artículo 422, porque de lo que se escucha pues está diciendo que habría una posible participación en política en el futuro”, señaló el abogado.



De acuerdo con Burbano, estos hechos ni siquiera llegarían al grado de tentativa en participación política porque no se tendría la posibilidad de demostrarlo. Sin embargo, no descarta que pueda iniciarse una investigación para comprobar si efectivamente se concretó dicha participación.

William Dau, alcalde de Cartagena durante una intervención pública. Foto: Alcaldía de Cartagena

En la reunión que se dio vía Zoom, estaban el candidato presidencial Gustavo Petro, el senador Benedetti, los asesores Vinicio Alvarado, Daniel Becerra y Daniel Eskibel, así como Eduardo Noriega de la Hoz, entre otros.



En caso de una posible investigación y condena por intervención en política (artículo 422 del código penal), los abogados señalaron que Dau podría enfrentarse a consecuencias penales y disciplinarias como la destitución, la pérdida del cargo público y, dependiendo de la decisión de la Procuraduría, la inhabilidad de hasta por 20 años.



El mandatario tiene varias investigaciones disciplinarias en la Procuraduría.



