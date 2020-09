Alberto Salcedo responde a denuncias que lo acusan de violencia sexual

El afamado cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos fue señalado por el delito de acto sexual violento. Las denunciantes, las periodistas Angie Castellanos y Alejandra Omaña —conocida con el pseudónimo de Amaranta Hank—, aseguran que Salcedo las besó y las tocó a la fuerza cuando eran estudiantes de periodismo. Sus testimonios y los de otras cinco víctimas fueron revelados en días pasados por ‘Las Igualadas’, un canal de YouTube del periódico El Espectador dedicado a abordar temas de género. Este miércoles, el cronista se pronunció al respecto.



(Lea también: Hombre habría abusado sexualmente de su hija durante cuatro años)

Las denuncias

El primer testimonio que aparece en el video es el de Amaranta Hank, quien cuenta que fue víctima de Salcedo en 2013, cuando estudiaba Comunicación Social en Cúcuta y viajó a Bogotá para ser parte del equipo de comunicaciones de Prisa Ediciones. Allí la asignaron como una de las asistentes de Salcedo y de otros escritores.



“Mi jefe de ese entonces hacía énfasis en ser amables con los escritores, pues del trato que la editorial tuviera con ellos dependía que decidieran no irse con la competencia (...) El 7 de marzo, Alberto Salcedo me invitó a tomar unas cervezas a Usaquén y yo, muy animada, acepté. Soñaba con ser escritora y lo veía como un mentor”, relata Amaranta, quien en ese entonces tenía 21 años.



(Le sugerimos: ‘El militar pagó, me abusó, y ni siquiera sabe que tuvimos una hijita’)



La periodista explica que el primer acercamiento violento de esa noche ocurrió cuando iban de salida para sus casas. “Me empujó contra la pared y empezó a besarme a la fuerza. Lo alejé, pero me tomó con fuerza con sus manos grandes e intentó meterme su lengua en la boca”.



Luego, cuando iban en un taxi, Amaranta le pidió al conductor que primero lo dejara a él en su casa y luego se dirigieran a la de ella. Sin embargo, dice, el cronista le insistió en que se quedara en su casa, pues le iba mostrar películas, música y libros que, según él, le servían a ella para su carrera de periodista.



“Hablaba como si no me hubiera besado a la fuerza minutos antes (...) Cuando llegamos a su casa, me dijo que me bajara y le dijo al taxista que se fuera. La verdad, yo no entendía muy bien lo que pasaba. Estaba asimilando de a poco que si me iba, quizás, iba a perder la oportunidad de aprender directamente de un maestro como él. Tampoco quería que se quejara de mí en la editorial o con los demás escritores porque podía perder mi trabajo, así que guardé silencio y lo seguí”.



(Además: Así cayó conductor de ruta escolar que abusaba de niñas)



El segundo acercamiento tuvo lugar en cuanto entraron al apartamento de Salcedo. “Me tomó a la fuerza por las manos, las llevó a su pene y empezó a frotarse sobre el pantalón (...). Yo, en silencio y sin ningún deseo de tocarlo, aún con cervezas en la cabeza, intentaba alejarme, pero tomada a la fuerza de las manos me llevó a su habitación, se acostó y me sentó encima de él (...)”.



Amaranta Hank manifiesta que tuvo que “decirle varias excusas y hablarle bonito” para que ya no la tomara por la fuerza. Dice que tuvo que mentir y decirle que prefería tener sexo con él al día siguiente, cuando estuviera sobria. Finalmente, la dejó ir. Sin embargo, no se escribieron de nuevo. “Fue un golpe psicológico bastante fuerte, que saco adelante con ayuda de mi psicóloga”, señala.



La segunda mujer que denunció penalmente al cronista es la periodista Angie Castellanos. Su testimonio también aparece en el video de ‘Las Igualadas’. Según cuenta, todo ocurrió en 2011, cuando ella tenía 17 años y Salcedo, 48. Ella lo conoció en una entrevista que le hicieron en la emisora de su universidad. Días después, por la admiración que sentía por su trabajo, lo agregó a Facebook.



“Me empezó a enviar toques y me pareció un poco extraño. El 10 de julio, me empezó a escribir (...) Él me decía que yo era muy especial pues le había llamado la atención en medio de todos sus seguidores. Yo me sentía muy sorprendida de que una persona tan prestigiosa como él, con 5.000 seguidores por escribir crónicas, quisiera hablar conmigo”, relata.



(Le puede interesar: 'Papá me dijo que era un secreto': un indignante relato de abuso)



En su testimonio, Castellanos agrega: “el 29 de julio, con la excusa de que el lugar al que iríamos a tomar café estaba cerrado, me invitó a su apartamento, él sabía que yo tenía novia, por eso no me preocupé y acepté. Cuando nos subimos al ascensor, se lanzó inmediatamente a besarme, abalanzó todo su cuerpo contra el mío. No había siquiera un centímetro de distancia entre los dos. Yo no me podía mover. Recuerdo sentir mi cuerpo atrapado, pues estaba todo sobre mí y él es mucho más grande que yo”.



En ese momento, dice, quedó confundida por lo que había pasado. “Él (Salcedo) me dijo que tranquila, que íbamos a ver un partido de fútbol”. Sin embargo, Angie cuenta que, en el apartamento, el cronista la empujó contra un closet y empezó a besarla. Ella le dijo varias veces que se detuviera. Él intentó tranquilizarla y la llevó a la biblioteca. Allí, según cuenta la periodista, la tocó en los muslos y frotó sus genitales contra su cuerpo.



En los otros cinco testimonios revelados por ‘Las Igualadas’, todas las víctimas coinciden en que el cronista las conoció en espacios académicos, las buscó en redes sociales y las acosó con mensajes, los cuales en principio eran sobre periodismo, pero después eran de contenido sexual.

(Además: Jineth Bedoya recibe la Pluma de Oro de la Libertad)

La respuesta de Salcedo Ramos

En su video, el equipo de ‘Las Igualadas’, conformado por Mariángela Urbina, Viviana Bohórquez y Daniela Bernal, aclara que, tras conocer las denuncias de las víctimas, se buscó a Salcedo Ramos para que diera su versión. Él les manifestó que en los casos de Angie Castellanos y Amaranta Hank todo fue consensuado.



“No la he obligado en absoluto a darme besos ni a tocarme”, dijo sobre Angie. Mientras que, sobre el caso de Amaranta, señaló: “No la forcé absolutamente a nada”.



Desde la publicación del video el pasado 9 de septiembre, el cronista no se había pronunciado públicamente. Sin embargo, este miércoles emitió un comunicado a la opinión pública. En el escrito de cuatro páginas, dice: “no me había pronunciado sobre las denuncias presentadas en la reciente emisión de ‘Las Igualadas’ porque estaba haciendo, en primer lugar, un examen retrospectivo encaminado a mirar la situación con honestidad y perspectiva”.



(Le recomendamos: Buscan que piropos y otras formas de acoso callejero sean delito)



Y señala: “Quería evaluar si en efecto hice daño, si de verdad lastimé contra mi voluntad a Alejandra Omaña y Angie Castellanos. Mi silencio, sin embargo, no significa que aceptara lo que ellas me imputan y mucho menos que yo estuviera inactivo”.



El cronista reveló que le envió un derecho de petición a la Fiscalía para saber más sobre el caso penal y que ya contrató a una firma de penalistas para que lo representen. “Tan pronto reciba la respuesta, me acercaré a entregar las pruebas de mi inocencia. En ellas se verá que, con Omaña y Castellanos, tuve relaciones de adultos, y que nunca existió un vínculo de subordinación o una posición de poder que representara una amenaza para ellas”.



También aseguró que, por ahora, no descarta emprender futuras acciones legales en contra del equipo de ‘Las Igualadas’ y el periódico El Espectador.



(Además: Un solo disparo habría matado a mujer y niña de 12 años en Córdoba)



Al respecto, la periodista Mariángela Urbina, quien se desempeña como la presentadora de los videos de ‘Las Igualadas’, reaccionó en su cuenta de Twitter: “Su comunicado está lleno de mentiras e ignora el hecho de que ya van 22 mujeres que lo señalan”. Y agrega: “¿Sabe qué es lo que pasa, @SalcedoRamos? Que los manuales de periodismo que a usted le enseñaron nunca se pensaron en la perspectiva de género”.



En su comunicado, el cronista también advierte de un posible conflicto de interés de Viviana Bohórquez, pues dice que, además de formar parte del equipo de ‘Las Igualadas’, conoció por un artículo del diario español ‘El País’ que es “parte del equipo jurídico que acompaña a las denunciantes en el proceso”.

(Lea también: Indignación por actos de racismo contra joven manicurista en Medellín)

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/XNteWjiQ9Y — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) September 16, 2020

¿Sabe qué es lo que pasa @SalcedoRamos ? Que los manuales de periodismo que a usted le enseñaron nunca se pensaron en la perspectiva de género.



Por ahí todo empieza mal.



Su comunicado está lleno de mentiras e ignora el hecho de que ya van 22 mujeres que lo señalan. — Mariángela Urbina (@mariangelauc) September 16, 2020

1. Amaranta Hank y Angie Castellanos, en calidad de víctimas, no me han firmado ningún poder para actuar representándolas. Las víctimas no necesitan abogado/a para denunciar, todas lo pueden hacer en nombre propio..No hago parte de su equipo jurídico. Salcedo Ramos está mintiendo — Viviana Bohórquez Monsalve (@Viviana_bo) September 17, 2020

La abogada Viviana Bohórquez se pronunció. “Amaranta Hank y Angie Castellanos, en calidad de víctimas, no me han firmado ningún poder para actuar representándolas. Las víctimas no necesitan abogado/a para denunciar, todas lo pueden hacer en nombre propio.. No hago parte de su equipo jurídico. Salcedo Ramos está mintiendo".



Y aclaró: "Soy abogada con 15 años de experiencia y tengo doctorado en derecho. También llevo más de tres años trabajando como periodista de opinión en 'Las Igualadas'. Nunca he litigado un proceso penal en mi vida. Mis conocimientos legales no son excluyentes con mi labor periodística".



(Le puede interesar: Denuncia de mujer puede ser prueba aunque ella no declare en juicio)



El periodista Fidel Cano, director de El Espectador, también publicó un tuit al respecto. “No existe tal conflicto de interés. Bohórquez no representa a las víctimas ni hace parte del equipo legal de las demandantes; eso es mentira”, le respondió a un usuario de Twitter.



Sobre el caso, que según se conoció ya tiene fiscal asignado, Salcedo Ramos manifestó este miércoles: “No pido ningún privilegio, pero sí que se presuma mi inocencia, se me respete el debido proceso y, sobre todo, que no se me acuse a través de una investigación espúrea y tan notoriamente manipulada”.

ELTIEMPO.COM