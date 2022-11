El paquete de solicitudes de extradición que se abrió con la captura de Álvaro Córdoba aún tiene un capítulo por resolver. Es el de Alberto Alonso Jaramillo, alias Héctor, la tercera persona detenida junto a Córdoba en Medellín, a la que piden desde Estados Unidos para que responda por narcotráfico.



El día de la captura, en medio del operativo policial llamado 'Coral', su presencia en la foto tomada por agentes de la Dijín pasó desapercibida porque el 'pez gordo' del caso no era ni él ni Libia Amanda Palacio, sino el hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba.



Sin embargo, con la ratificación del Gobierno Nacional de que Álvaro Córdoba debe ir a responder a una Corte de Nueva York, el foco a nivel judicial está puesto en Alberto Alonso Jaramillo, quien tiene pendiente el concepto de la Corte Suprema de Justicia y la eventual firma del presidente Gustavo Petro.



Y es que en su solicitud de extradición estaría de por medio el Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Indígena del Pueblo Zenú, el cual está interesado en judicializarlo desde hace un año por el presunto envío de drogas al extranjero.



EL TIEMPO estableció que esa jurisdicción ya adelantó los trámites necesarios ante la Fiscalía para escuchar a 'Héctor' y, de hecho, realizó una audiencia el 21 de noviembre en el Pabellón de Extraditables de la cárcel La Picota, donde está detenido a la espera de que se conozca su suerte.



Aunque los pormenores de la cita liderada por una jueza del tribunal indígena no se conocen, y desde dicho despacho prefirieron abstenerse a dar declaraciones hasta que no culminen el proceso, este diario conoció que fue para que responda en Colombia por los mismos hechos por los que está pedido en Estados Unidos.



Dicha investigación de la justicia especial indígena, de acuerdo con penalistas consultados por este diario, implicaría un conflicto de jurisdicciones porque, por un lado, la Corte Suprema continúa las labores para emitir un concepto y, por otro, el Tribunal de Sabios ya tiene avanzadas sus averiguaciones.



¿En qué va el caso?

Alias Héctor fue detenido el 3 de febrero, en un barrio de El Poblado, en Medellín, luego de que una Corte Distrital de los Estados Unidos lo requiriera por su presunto asocio con disidencias de las Farc para enviar cargamentos de droga a ese país.



Desde entonces se han librado varios trámites que terminaron en el aval de extradición para Álvaro Córdoba y Libia Amanda Palacio, caso contrario a Alberto Alonso Jaramillo, quien tiene su expediente en el despacho de la magistrada Myriam Ávila, de la Sala Penal.



La práctica de pruebas para definir su futuro venía realizándose sin mayores novedades, hasta que se acreditó que 'Héctor', como miembro del pueblo zenú, tiene vivo un proceso en el Tribunal de Sabios, ubicado en el corregimiento de La Dorada, San José del Uré, Córdoba.



La sanción que podría venir por parte del tribunal indígena no se conoce, pero está relacionada con la conspiración para, al parecer, traficar droga con gente no conocida por su comunidad.Y como en el país no puede darse la doble incriminación, ese conflicto escalaría hasta la Corte Constitucional, la cual debería definir qué camino tendrá el preso en La Picota: el expediente de Nueva York o el del tribunal indígena.



Ante esto, el penalista Francisco Bernate dijo que este recurso dilataría por varios meses el pedido en extradición.



