Al menos 5 casos de desaparecidos de Palacio siguen en investigación

Ante la versión revelada por Noticias Caracol según la cual para la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal no hubo desaparecidos forzados en los hechos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, el organismo investigador aclaró que esa situación no es extensiva a todos los casos relacionados con el proceso.



El fiscal José Ricardo Sarmiento, responsable de la investigación, le dijo a EL TIEMPO que al menos cinco procesos siguen abiertos porque no se tiene ninguna pista del paradero de las personas desaparecidas.

Se trata de los casos de Irma Franco, guerrillera del M-19, que según varios testimonios salió con vida del Palacio de Justicia y fue detenida por miembros de inteligencia Militar; Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio; David Suspes Vélez, Norma Constanza Esguerra y Gloria Anzola de Lanao.



Además, la Fiscalía mantiene la hipótesis de una posible desaparición forzada y ejecución extrajudicial del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.



"Estas personas sí pudieron haber sido victimas de desaparición forzada. No lo sabemos y seguiremos investigando con el fin de determinar el lugar y las circunstancias que rodearon su muerte", señaló el funcionario.



La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal ya han identificado los restos de seis de los 11 desaparecidos históricos del Palacio de Justicia y en esos casos sí hubo una identificación errada de los cuerpos.



El fiscal Sarmiento dijo que siguen trabajando con "la esperanza de encontrar esos cuerpos. Cuerpos que todavía están siendo objeto de análisis por Medicina Legal. Hay unos cuerpos que fueron exhumados y no han sido identificados plenamente. No tengo un dato determinado porque hay familias donde los papás de algunas de las víctimas del Palacio ya fallecieron y nos tocó exhumar esos cuerpos para tomar las muestras de ADN".



El funcionario señaló que esta es la principal conclusión que se le va a presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH el próximo 6 de septiembre. "El objetivo de presentar el documento se debe a que la Corte quiere hacer una evaluación de diferentes fallos que ha dictado en contra del Estado colombiano y uno de esos fallos es Palacio de Justicia".



