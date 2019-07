Por denuncias de corrupción, sacan a general Jorge Romero del Ejército

El general del Ejército Adelmo Orlando Fajardo Hernández solicitó vacaciones -que le fueron aceptadas- para preparar su defensa por presuntos actos de corrupción. Y el general Jorge Horacio Romero Pinzón fue llamado a calificar servicios.



En el caso del general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), se decidió trasladarlo.



Esas medidas fueron confirmadas este martes por parte del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, tras las denuncias por supuestos actos de corrupción cometidos por esos uniformados durante su paso por varios comandos del Ejército.

En el caso del general Quirós, el funcionario no especificó a qué dependencia se decidió trasladarlo.

En su última edición, la revista Semana reveló que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones contra los generales Fajardo Hernández, segundo comandante del Ejército, y Jorge Romero Pinzón, hasta hoy, jefe de Acción Integral del Ejército.

Contra el mayor general Adelmo Fajardo Hernández, según Semana, hay acusaciones de presionar a sus subalternos -cuando era comandante de Educación y Doctrina del Ejército- para desviar dinero del comando en beneficio propio y de su familia.



Al brigadier general Romero, por su parte, se le está investigando por, presuntamente, haber entregado salvoconductos para el porte de armas a cambio de favores económicos durante su paso por la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, entre los años 2015 y 2017.



El ministro Botero afirmó que conocidas las denuncias sobre presuntas irregularidades de tres altos oficiales, se analizó la situación, reiterando qué hay cero tolerancia con hechos de los integrantes de la Fuerza Pública que atenten contra la Constitución y las leyes.



El funcionario explicó que al general Romero se le dio baja porque tiene dos investigaciones en la Fiscalía, mientras que contra el general Fajardo, a quien se le autorizaron las vacaciones, no hay investigación de atrás, y por eso se le dio tiempo para ejercer su derecho a la defensa.



“Este fin de semana me reuní de urgencia con el Fiscal General para informarlo de esta situación, y decirle que estábamos para colaborarle. Al Procurador le envié una nota en la misma instancia”, dijo Botero.



Por su parte el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez reiteró que no conoció durante su paso por la Inspección General de ninguna denuncia contra los generales Fajardo y Romero.





