Aida Victoria Merlano rompe su silencio tras condena: evita hablar de cómplices y teme por su vida

Aida Victoria Merlano, reconocida creadora de contenido, recibió el pasado 22 de marzo la ratificación y el aumento de su condena por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores en el marco de la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, de un consultorio odontológico de Bogotá, en 2019.

Este miércoles, Merlano, a quien una sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la pena a 13 años y 10 meses de prisión, se pronunció por primera vez en un medio de comunicación este 17 de abril. Lo hizo en entrevista exclusiva con 'La W Radio'.

'A mí me ha traído más cosas buenas que malas': Merlano, sobre su proceso

Aida Victoria Merlano. Foto:Instagram: @aidavictoriam Compartir

Entrevistada por el periodista Daniel Coronell, Aida Victoria Merlano manifestó que no tenía conocimiento de la planeación de la fuga de su madre.

"Yo no presencié la fuga. Yo me entero de que mi mamá se fuga porque una amiga de mi mamá me llamó y me comentó que el tema estaba saliendo en las noticias".

Según dijo, ese día estaba en un centro comercial del norte de Bogotá cuando recibió la noticia.

Sobre los cómplices, prefirió no hablar al temer por su vida.

"Yo no hablo de cómplices porque a mí me encanta respirar. No quisiera aparecer en una zanja con un tiro en la frente. La razón por la que mi mamá se fuga es porque su vida corría peligro", dijo.

Más adelante, sobre el impacto que ha tenido el proceso en su vida, la joven manifestó: "Esta circunstancia, aunque ha sido tan dura, tan difícil, a mí me ha enseñado muchísimo (...) creo que, en medio de lo difícil que es, a mí me ha traído más cosas buenas que malas".

"Es exagerado y extraño todo el contexto de mi condena", aseveró.

El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Aida Victoria Merlano y la acompañó durante la entrevista, indicó que ya se notificó que se interpondrá el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Según dijo, interpuesto el recurso (cuyo plazo vence a mediados de mayo), el alto tribunal se demoraría entre uno y dos años para tomar una decisión sobre el recurso extraordinario.

Audiencia en la que aumentaron condena de la 'influencer'

En la audiencia de segunda instancia, a Aida Victoria Merlano le negaron el beneficio de prisión domiciliaria. En ese entonces, el abogado del Río manifestó: "El Tribunal condena injustamente a Aida Victoria por la fuga de su madre. Llegaremos hasta la última instancia de la Corte Suprema con ella en libertad".

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS