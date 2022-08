Con la declaración de Aida Victoria Merlano Manzanera sobre la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, terminó la etapa de juicio en este proceso penal por fuga de presos que también es contra el odontólogo Javier Cely Barajas.



Culminada esta etapa, solo restan los alegatos finales de las partes y, más adelante, la decisión del juez del caso.



Para escuchar los alegatos finales se citó a audiencia el próximo 8 de septiembre, cuando la Fiscalía comenzará haciendo su exposición de cierre y señalando los motivos por los cuales pide condenar a los procesados.



Durante todo el proceso la Fiscalía ha sostenido que el 1.º de octubre de 2019, Merlano Manzanera y Cely Barajas se convirtieron en cómplices de la fuga de la excongresista, quien está en Venezuela y desde allí ha dado su testimonio en este caso.



En una audiencia del 2021, los dos procesados se declararon inocentes de los delitos de fuga de presos en concurso con uso de un menor de edad en la comisión de delitos.

Y en juicio, tanto ellos como sus defensores expusieron que no participaron de la fuga y no sabían que se iba a producir.



El odontólogo Cely señaló en una audiencia que él jamás supo del plan de huida de Merlano y que a la hoy prófuga de la justicia la había visto solo una vez, cuando días antes lo buscó para que le hiciera un tercer diseño de sonrisa.



"Yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico. Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito”, manifestó el odontólogo en juicio.

Facebook Twitter Linkedin

Dentro de las imágenes presentadas por la Fiscalía en el jucio, se puede observar una donde el odontólogo Cely abraza a Merlano, momentos antes de que la excongresista se escapara. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

Por su parte, Aida Victoria Merlano señaló que tampoco sabía del plan de fuga de su mamá y que ese 1.° de octubre la excongresista habló más que todo con su hijo menor de edad, con quien era más cercana.



Habló también de la cuerda roja que su mamá utilizó para saltar a la calle desde el consultorio odontológico, y dijo que ella sí recuerda la cinta, pero como estaba distraída, no sabía qué hacía su mamá con ella.



"Hay un momento en el que volteo la mirada y veo que ella está desatando una cinta roja. Se me hizo extraño, pero no pregunté nada", declaró.



Insistió en que no pasó por su mente que ella se fuera a fugar y que su reacción fue salir del lugar. "Yo pensé: 'algo estará planeando, quién sabe qué sea'" y dijo que no le preguntó nada porque ella tenía un carácter difícil y prefirió evitar una confrontación.

