Este 6 de septiembre, un juez dio a conocer sentido de fallo condenatorio en contra de Aida Victoria Merlano por la fuga de su mamá, la prófuga excongresista Aida Merlano Rebolledo.



Si bien aún no se conoce el monto de la condena, la joven dio a conocer en su Instagram que la Fiscalía pidió una pena de 17 años de prisión, algo que el ente acusador negó, aunque será necesario esperar un próximo pronunciamiento del juez al respecto.



Aida Victoria fue condenada por haber favorecido la fuga de su mamá el 1.º de octubre de 2019, desde un consultorio odontológico en Bogotá, y por la utilización de menores de edad para la comisión de un delito, pues su hermano menor de edad también estaba en el consultorio desde donde huyó Merlano Rebolledo.



Ante el escenario de que la Fiscalía hubiera pedido, como dice la joven, una pena de 17 años, sería poco probable que un juez le concediera pagarlos desde casa por cárcel. De hecho, la misma Aida Victoria señaló que el ente acusador supuestamente pidió que no hubiera para ella prisión domiciliaria.



Sin embargo, este medio conoció que la Fiscalía solicitó al juez de conocimiento que partiera de la pena mínima por el delito de uso de menores para la comisión de delitos y otro tanto por la complicidad en la fuga.



Según el Código Penal, el favorecimiento de fuga tiene una pena que va de 80 a 144 meses de prisión, es decir, desde seis años y medio a 12 años de condena, y el uso de menores para delinquir es sancionado con desde 10 a 20 años de prisión.



Así, según explicó la penalista Dalila Henao, la pena de Aida Victoria Merlano podría ir de un mínimo de 120 meses y un día de prisión (10 años y un día) a un máximo de 240 meses y un día (20 años y un día) "por el monto de la pena que no cumple el requisito objetivo de la prisión domiciliaria, que es que la pena no supere los cuatro años de prisión", añadió la abogada.

Dentro de las imágenes presentadas por la Fiscalía en el jucio, se puede observar una donde el odontólogo Cely abraza a Merlano, momentos antes de que la excongresista se escapara. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

No obstante, será el juez de primera instancia el que tome esa decisión, que de todos modos está sujeta a la apelación que ya anunció la defensa de la influenciadora.



“La Fiscalía no pudo probar que los elementos utilizados por su madre hayan sido entregados por ella ni que ella haya desplegado acciones con ocasión a la consumación del delito”, expresó al respecto el apoderado Miguel Ángel del Río, defensor de Aida Victoria, quien añadió: "Probaremos la inocencia de Aida Victoria Merlano".



Sobre la apelación, algunos abogados ya han expresado que esta podría prosperar en favor de la joven si la condena se dio solo por haber sabido que su mamá se iba a fugar.



El penalista y miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia Iván Cancino expuso que "si la condena de Aida Merlano se da solo debido a que sabia del plan de fuga, se cae fácil en segunda instancia. No tiene de dónde sostenerse. Ahora, si probaron que participó y ayudó, es otra cosa, pero de lo que he observado, la condenan solo por saber y eso no es punible", señaló en sus redes sociales.



Así mismo, el abogado Santiago Trespalacios manifestó algo similar: "Si la sentencia contra Aida Merlano es por saber de la fuga de su madre, entonces esa sentencia deberá ser revocada por el Tribunal en segunda instancia. Ninguna persona está obligada a evitar la huida de un pariente cercano ni menos a denunciarlo ante las autoridades".



De todas formas, será el Tribunal Superior de Bogotá el que decida si ratifica o desconoce el fallo del juez de primera instancia.

