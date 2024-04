'Influencer' Aida Victoria Merlano entuteló a la Dian por lío de embargo: esto es lo que solicita

Además del proceso judicial que afronta la influencer Aida Victoria Merlano por la fuga de su mamá, hay otro inconveniente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La joven denunció que una de sus cuentas bancarias quedó en cero tras recibir una transferencia de la red social Facebook: "El pago no aparecía en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla".

Aida Victoria Merlano. Foto:Instagram: @aidavictoriam Compartir

Merlano afirmó que no tenía idea de dicha medida tomada por la autoridad tributaria, pues, según ella, no la habrían notificado.

"Llamando a mi contador, llamando a mi tributarista, llamando a todo mi equipo jurídico, me mandaron comprobantes de que yo he pagado todo. No sé por qué me embargaron", dijo en un video para sus más de cinco millones de seguidores de la red Instagram.

A través de su abogado, la creadora de contenido interpuso una tutela contra la Dian por "la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, buen nombre y habeas data".

El Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla admitió la acción y, a través de un auto, decidió vincular al proceso a la Dian.

"Conceder a los accionados y vinculados al trámite de tutela el término de las 24 horas siguientes a la notificación de este auto para que rindan informe sobre los hechos en que se funda la presente acción, y presenten las pruebas que pretendan hacer valer", les notificó la jueza.

La Dian fue entutelada por la 'influencer' Aida Merlano, quien denuncia presunta vulnerabilidad de tres derechos. Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

Edward Guzmán, abogado de la joven, pidió aclaración del auto admisorio este 3 de abril. Le solicitó a la juez que exija a la Dian aportar "todos los documentos que contenga el expediente de cobro" contra Merlano.

"Esta solicitud es conducente, pertinente y necesaria en la medida que, la vulneración a los derechos de habeas data y buen nombre, versan sobre el referenciado proceso de cobro que adelanta la accionada en contra de mi poderdante", aseguró, según se lee en los registros judiciales.

La condena contra Aida Victoria Merlano

Días antes de que denunciara el embargo de su cuenta bancaria, el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la condena por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos por el escape que protagonizó su mamá en un consultorio odontológico de Bogotá.

El Tribunal le impuso una pena de 13 años y ocho meses de prisión porque, para la autoridad judicial, "participó en la fuga" de la excongresista también llamada Aida Merlano.

Aida Victoria Merlano, en la audiencia. Foto:Archivo particular. Compartir

"Actuó como cómplice, pues hizo parte de un plan criminal y en este instrumentalizó a su hermano", sentenció el magistrado.

El abogado de la influencer en este proceso anunció que instaurarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, continúa en libertad.

