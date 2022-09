Aida Victoria Merlano, quien fue condenada por haber favorecido la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, habló este lunes en la W Radio sobre la sentencia en su contra.



"No soy una persona que necesite resocialización, yo genero empleo y trato de generar un impacto en la comunidad (...) Me parece un absurdo la condena", dijo a la emisora.



Merlano indicó que calcula que la condena en su caso sea de 15 a 19 años. "Si me ordenan privación de la libertad, me entrego inmediatamente", indicó.



Este martes 13 de septiembre, el juez de primera instancia dará a conocer el monto de la pena que deberá pagar la influencer.



La influencer agregó que "no es una persona que necesite resocialización".



Sobre sus bienes dijo: “Tengo solo un apartamento en Barranquilla, que lo pagó con un crédito, y si viajo a otras ciudades, me quedo en hoteles. Tengo una camioneta, modelo 2015, que estoy pagando. Tengo mis contratos al día y en regla (....) Yo estoy dispuesta a pagar por lo mío”.

"Yo estoy en mi casa y si me llegan a dictar privación de libertad inmediata, yo misma voy y me entrego. Yo no soy ninguna delincuente, jamás he tenido intención de huir", puntualizó.



En un escenario en el que la Fiscalía hubiera pedido, como dice la joven, una pena de 17 años, hecho que el ente acusador negó, sería poco probable que un juez le concediera pagarlos desde casa por cárcel. De hecho, la misma Aida Victoria señaló que el ente acusador supuestamente pidió que no hubiera para ella prisión domiciliaria.



Sin embargo, este medio conoció que la Fiscalía solicitó al juez de conocimiento que partiera de la pena mínima por el delito de uso de menores para la comisión de delitos y otro tanto por la complicidad en la fuga.



ELTIEMPO.COM