Hacia las 10:58 de la mañana de este lunes arrancó la audiencia de imputación en contra de Aida Victoria Merlano por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.



Este otro proceso en contra de la influencer se le destapó mediáticamente en medio de la condena de siete años y medio a la que se le sentenció por la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano Rebolledo.



Una vez el juez instaló la cita, la procesada no apareció, pero sí lo hizo un abogado que ha trabajado con ella en anteriores ocasiones. Fue él quien indicó que Aida Victoria había mandado a decir que se aplazara la audiencia.



"No tengo el poder para actuar en la diligencia. Yo fui su abogado en audiencias pasadas, sin embargo aún no me he reunido con la señorita Aida Victoria Merlano. Por eso me contacté con ella, y me dice que solicita el aplazamiento porque fue notificada el día viernes, con un día hábil", dijo el abogado Harold José Vega.

El abogado Harold Vega expresó los motivos de por qué Aida Victoria Merlano no llegó a la cita de la justicia. Foto: Archivo particular

La solicitud partió también del hecho de que Aida Victoria no tiene apoderado para este proceso, y en que está concentrada en el recurso de apelación frente a la condena por favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.



Por ende, expresó por medio de un tercero que como ese proceso le ha quitado tiempo, lo más prudente era solicitar que se mueva de día la audiencia de imputación por el supuesto enriquecimiento ilícito que le rastrea la Fiscalía.



Ella "solicita que se reprograme una vez cumplido ese término, que tiene todo el interés en colaborar con la justicia, y si es posible que se aplace para el 21 de septiembre, una vez se haya sustentado el recurso de apelación, que la absorbe. No tiene abogado de confianza en esta diligencia, pero ella se compromete a dar los datos en el transcurso del día", expresó Vega.



Una vez terminó de hablar el abogado, el juez tomó la palabra para preguntarle al fiscal que lleva el caso y al Ministerio Público qué pensaban sobre el pedido de la procesada.



Por parte del fiscal, vino un visto bueno acompañado de que si su otrora abogado estaba allí para manifestar la solicitud de Aida Victoria es porque "es una muestra de que la señorita tiene toda la actitud para comparecer en esta diligencia, por lo tanto, este delegado no presenta oposición. Eso sí, solicita que la audiencia se pudiese reprogramar de una forma bastante rápida. Esta es la tercera o cuarta citación que se le hace a la señorita Merlano".



Dicho eso, el juez pasó a evaluar su agenda y dijo que la audiencia de imputación queda para el jueves 22 de septiembre a las 2:30 de la tarde.

El supuesto enriquecimiento

La historia del proceso que se le destapó a la par de su condena va relacionada a una empresa del sector de la construcción en la que aparece mencionado el nombre de su papá, José Antonio Manzaneda Vergara.



El nombre de la empresa es Esaid SAS, aparece registrada con sede en Barranquilla y es objeto de estudio porque podría haber sido utilizada por Aida Victoria para enriquecerse ilícitamente.



En reiteradas ocasiones, ella ha dicho que sus propiedades han sido obtenidas de manera lícita, e incluso su abogado Miguel Ángel del Río se ha quejado de que el juicio por la fuga y la imputación en cuestión se den a la misma vez.



