Aida Merlano Manzanero, hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, se quedó sin abogado por cuenta de la renuncia al poder que tenía el penalista Guillermo Rodríguez.



(Le puede interesar: Nuevo plan contra narcos deja 90 toneladas de coca incautadas en 2022).



A la audiencia prevista para este martes por el caso de fuga de presos contra la hija de la excongresista llegó un abogado de oficio de la Defensoría del Pueblo quien de entrada dijo que no tenía ningún contacto con Merlano Manzanero.

El abogado Rodríguez le dijo a este diario que se han incrementado las amenazas en su contra y que ha sido víctima de seguimientos. Indicó que a su celular han llegado mensajes diciendo que se cuide y le han adjuntado fotografías de sus desplazamientos, uno de ellos cuando caminaba con su hija menor de edad.



Igualmente, le enviaron fotos de un vehículo que utiliza pocas veces y que recientemente uso.



Rodríguez sostuvo que las amenazas se incrementaron tras las declaraciones recientes de la excongresista desde Venezuela y dijo que además de esas advertencias directas en las que se le dice que tenga cuidado y guarde silencio, tuvo diferencias con Merlano Rebolledo.

(Le puede interesar: Fiscalía ha hecho más de 251.000 imputaciones en los últimos dos años).

En la audiencia de juicio realizada el martes 8 de marzo de 2021 se presentó el abogado de la defensoría pública Milton Guzmán al no contar la procesada con un abogado de confianza.



"No he logrado tener contacto con la investigada y es bueno tener contacto con esta usuaria de la Defensoría del Pueblo", dijo el abogado quien señaló que ya tiene varios procesos que atender además de este.



A lo que el juez le pidió que se esfuerce para seguir asistiendo a las audiencias: "en este juicio hemos tenido muchos problemas y es importante que avancemos (...) un caso tan simple, tan popular, tan común y ha sido un problema”.



En el proceso de han escuchado ya 13 de los siete testigos de la Fiscalía. El juicio seguirá en el mes de junio.

​@JusticiaET

justicia@eltiempo.com