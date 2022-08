Al novelón por la fuga que protagonizó Aida Merlano Rebolledo en 2019 se sumó la versión que bajo juramento entregó el odontólogo Javier Guillermo Cely, vinculado al proceso señalado de haber participado, junto a la hija de la excongresista, en el plan de fuga.



Entre lágrimas, con pañuelo en mano y con el ceño fruncido, Cely se quejó en más de una ocasión por los impactos negativos que este episodio le ha traído a su vida privada y profesional. Tanto así que en dos oportunidades, en plena audiencia, se le alcanzaron a encharcar los ojos.



“Yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico. Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito”, manifestó el odontólogo en medio de una audiencia realizada la semana pasada, en la que entregó información muy distinta a la que hace un mes dio una investigadora de la Fiscalía.



La perfiladora criminal detalló que tras un análisis minucioso de las cámaras de video se pudo inferir que el odontólogo Cely estaba plenamente consciente de la fuga de la excongresista, y que de hecho, en las imágenes reveladas se evidencia que hubo hasta abrazo de por medio.

Dentro de las imágenes presentadas por la Fiscalía en el jucio se puede observar una donde el odontólogo Cely abraza a Merlano, momentos antes de que la excongresista se escapara. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

Él calificó ese acto como un simple gesto profesional con la paciente, asegurando principalmente dos cosas. La primera fue que él jamás supo del plan de huida que habría tenido Aida Merlano en complicidad con su hija Aida Victoria, y la segunda fue que a la hoy prófuga de la justicia la había visto solo una vez, cuando días antes lo buscó para que le hiciera un tercer diseño de sonrisa.



“El doctor Mauricio Arango Isaza (dueño del consultorio) me contacta y me dice que tiene una paciente a la que le han realizado dos diseños y nunca ha quedado satisfecha”, subrayó el odontólogo.

Odontólogo Javier Cely. Foto: Captura de pantalla

Es decir, a su juicio lo que los unió fue el arreglo a dos diseños de sonrisa mal hechos, nada más. Esas palabras, pronunciadas tras pasar algunos tragos de agua por lo emotivo de su discurso, serán evaluadas por el juez, quien en la audiencia escuchó atentamente todo lo que tuvo por decir Cely en el interrogatorio de más de media hora que le hizo su abogado.



Además de negar cualquier relación con la prófuga excongresista, detenida en Venezuela, el odontólogo afirmó que no vio la soga roja con la que ella saltó del consultorio hacia la 3 de la tarde de ese martes 1.° de octubre de 2019, ni que tampoco vio la seña que supuestamente le hizo el hijo de Aida Merlano para que abandonara el lugar, pese a que los videos muestran lo contrario.



Entonces, ¿cómo se enteró de la fuga? Según Javier Guillermo Cely, una vez terminó de atender a Aida Merlano se fue en taxi a otro compromiso en una clínica cerca del Parque El Virrey, en Bogotá, y fue en ese momento cuando su colega Mauricio Arango lo llamó a contarle que la paciente que había atendido minutos antes se le había volado al Inpec. Por tal motivo se devolvió al consultorio al que 10 días antes ya había entrado Aida Merlano.

La cita previa

Más o menos el 24 de septiembre de 2019, la excongresista agendó una primera cita de valoración odontológica para su nuevo diseño de sonrisa. Al encuentro, de acuerdo a palabras de Cely, también entraron los dos hijos de Merlano y un agente del Inpec que los acompañó siempre, cosa que no pasó el día de la fuga, pues en esa ocasión el guardián se hizo afuera.



En esa primera cita se acordó que le pusiera 20 dientes nuevos, pues la excongresista no estaba conforme ni con el tamaño, ni con la forma ni con el color de sus dientes. Así fue como quedaron en verse días después sin, según él, saber nada de la fuga que se concretaría.



Es por eso que el odontólogo concluyó su intervención reiterando que es inocente y que la única vez que cruzó palabras con Aida Merlano fue para decirle que si ella creía en la virgen, rezara mucho que la virgen la iba a ayudar.

