Aida Merlano: la cadena de corrupción en el Inpec que facilitó su fuga 

Un entramado de corrupción dentro del Inpec, que se habría iniciado mucho antes del día de su fuga, fue definitivo para que la excongresista Aida Merlano Rebolledo evadiera la justicia el 1.º de octubre de 2019 y luego se refugiara en territorio venezolano.



(Le puede interesar: La condena contra capitán del Inpec que participó en fuga de Aida Merlano)



Así se desprende de la condena contra el dragoneante del Inpec David Alexánder Álvarez Cárdenas, quien se convirtió en la primera persona en ser hallada responsable del hecho y quien tendrá que cumplir una pena de 15 años de cárcel por los delitos de prevaricato por acción y favorecimiento de fuga.

En la decisión de 63 páginas, conocida por EL TIEMPO, el Juzgado 57 Penal de Conocimiento de Bogotá considera tan sospechosas las gestiones de funcionarios del Inpec que compulsa copias contra doce personas del instituto para que la Fiscalía General los investigue por su presunta responsabilidad en la fuga de Merlano Rebolledo y por los privilegios que ella tenía en su sitio de reclusión.

Facebook Twitter Linkedin

Aída Merlano se fugó a territorio venezolano. Está en poder de las autoridades de ese país. Foto: Efe

“La fuga se facilitó por una cadena de corrupción de varios funcionarios del Inpec, para lo cual la teniente Martha León Tolosa, en su condición de comandante encargada del Comando de Vigilancia y Custodia de la cárcel El Buen Pastor, sin una razón válida, envió un oficio el 15 de mayo de 2019 (cinco meses antes de la fuga) a ‘Perfilación Gosep1 Inpec’, mediante el cual se relacionan las personas privadas de la libertad de la reclusión de mujeres de Bogotá, en el pabellón quinto, donde estaban recluidas exfuncionarias públicas, entre ellas Aida Merlano Rebolledo”, se lee en la sentencia.

(Puede interesarle: Aída Victoria Merlano: 'Me levanto a diario sabiendo que puedo ir presa')



Y añade que dos días después, teniendo como soporte ese memorando, se falsificó un acta en la que se afirmaba que el Comité de Seguridad, Penitenciario y Carcelario le había bajado el nivel de seguridad a Merlano Rebolledo de uno a dos.



Sin embargo, se evidenció en el proceso que no solo ese comité no se reunió sino que, por la condición de exfuncionaria pública de la excongresista , ella no podía ser clasificada en niveles, ya que los aforados tienen un régimen especial.



El documento fue elaborado por el capitán Carlos Efrén Vargas Carvajal, quien fungía como secretario técnico de dicho comité, y luego ese papel falso fue entregado a la directora encargada del centro de reclusión, Katherine Lozano Forero, y a la subdirectora encargada, Martha León Tolosa, “quienes sin una razón válida se hicieron presentes para tal fin, y una vez recibido, sin ser ese el conducto oficial, la señora León Tolosa lo dejó al procesado ese mismo día 17 de mayo del 2019, en el Comando de Vigilancia”.

La fuga se facilitó por una cadena de corrupción de varios funcionarios del Inpec FACEBOOK

TWITTER

Se añade en la investigación que el dragoneante condenado por la fuga y quien fue clave en esos hechos fue trasladado de la cárcel Picaleña de Ibagué a Bogotá por recomendación de la directora del penal, Diana Cecilia Muñoz.



(Lea además: Este es el disidente capturado como autor del atentado al presidente Duque)

El papel que la favoreció

Gracias al acta falsa, después del 31 de julio de 2019 Merlano Rebolledo empezó a ser trasladada por una sola guardiana y no por los grupos especiales del Inpec conformados por varios guardias dotados de armas cortas y largas. Esto habría ayudado a la fuga de la excongresista condenada a 11 años y cuatro meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por un grave caso de fraude electoral en la campaña para el Congreso de 2018.

Para sacarla a la cita odontológica que habría sido el pretexto para la fuga, la directora de la Oficina Jurídica, Olga Lucía Wittinghan Martínez, y el dragoneante condenado firmaron una orden de trabajo con fundamento en el artículo 106 de la Ley 65 de 1993, “sin que la interna estuviera en ninguna de las circunstancias de salud grave que establece dicha norma, ya que el tratamiento odontológico que se le iba a realizar era de carácter estético”.



(En otras noticias: La lucha de 21 años para recuperar cuerpos de abuelos secuestrados por Farc)

Facebook Twitter Linkedin

Miembros del Inpec tras la fuga de la excongresista. Foto: Néstor Gómez

Además, el dragoneante condenado, dice el expediente, viabilizó la salida de Merlano Rebolledo de la cárcel ese día, a pesar de que se iniciaban sus vacaciones y no podía estar en esas funciones, y lo hizo argumentando que una tutela ordenaba realizar las remisiones de la excongresista. “No obstante que dicha tutela nunca se incorporó físicamente, y al ser leída en el juicio por un testigo, el fallo de tutela no ordena tal cosa”, indica el fallo.

La directora del penal

Para el juzgado, la directora de la cárcel, Diana Cecilia Muñoz, no solo estaría involucrada en el entramado de corrupción que facilitó la fuga de la excongresista sino que mintió en el juicio al hacer referencia al nivel de seguridad en el que estaba clasificada Merlano.



Sobre Martha Patricia León Tolosa, comandante encargada del Comando de Vigilancia y Custodia de la cárcel El Buen Pastor, quien también declaró en el juicio, el juzgado dijo que actuó con cinismo “al manifestar que ella no solicitó que le bajaran el nivel de seguridad a Merlano, pese a que ella le envió y firmó un oficio confuso sin un motivo válido” que lo permitió.



En el proceso declaró Blanca Jazmín Becerra Segura, quien fue capturada en julio de 2011 por un millonario fraude a la Dian y quien señaló que Merlano Rebolledo tenía privilegios en la cárcel, como recibir visitas fuera de horario y tener un celular, y que cuando hacían requisas y se lo quitaban, al momento tenía otro.

Facebook Twitter Linkedin

Cárcel El Buen Pastor Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Becerra dijo que el día que salió para la cita odontológica la excongresista les dijo: “Hoy no vuelvo”, pero que las internas pensaron que “eran payasadas de ella”. Añadió que en una ocasión a Merlano le encontraron en la celda tres celulares y un vibrador y que la directora de la cárcel insistió en que le devolvieran el último elemento a la interna, pero que la guardia se negó.



Otra interna, Sandra Liliana Rojas García, dijo en el juicio que a Merlano Rebolledo le permitieron pintar su celda, “tenía privilegios, le adecuaron la habitación, tenía tapetes, secador, plancha para el cabello”, y que era evidente su afinidad con las directivas del penal.

Por las presuntas irregularidades que habrían facilitado la fuga de Merlano Rebolledo y le permitieron privilegios dentro del penal, el juzgado pidió investigar a directivas y guardianes que estuvieron allí para la época de los hechos.



A Diana Cecilia Muñoz, directora de la cárcel, pidió que se le investigue por falso testimonio y por prevaricato al permitirle privilegios a la excongresista; a las funcionarias Martha Patricia León Tolosa y Katherine Lozano Forero, por uso de documento falso y favorecimiento a la fuga y prevaricato; A Olga Lucía Wittinghan Martínez, responsable del área jurídica, “por haber facilitado la fuga de la susodicha y por prevaricato al haber firmado la boleta autorizando su remisión”.



(Puede interesarle: Las 28 horas de guerra en la Plaza Bolívar en toma del Palacio de Justicia)



Al capitán Carlos Eduardo Penagos Acosta, secretario técnico del Comité de Vigilancia y Seguridad, y a su auxiliar, el dragoneante Carlos Efrén Vargas Carvajal, por falsedad en documento público y favorecimiento de la fuga.



Igualmente pidió que se investigue a Diana Marcela Montoya y Luis Alejandro Ballesteros, encargados de la seguridad de la excongresista; a Julián Segundo Pérez Jiménez, quien era el inspector jefe y comandante de Remisiones del centro de reclusión de mujeres El Buen Pastor; a Margy Tatiana Ríos, quien se desempeñaba como secretaria de la Oficina Jurídica, por falso testimonio al mentir en el juicio, y a Adriana Constanza Heredia, quien trabaja en el área de Salud del Inpec, por firmar la boleta de remisión de Merlano sin revisar los motivos de la cita odontológica, “la cual resultó ser para un tratamiento estético no permitido por la ley”.

Y a Cecilia Gamboa Chacón, en su calidad de teniente del Inpec y jefe de Sanidad de la cárcel El Buen Pastor, “por omitir verificar que la cita médica para la cual asistió la señora Aida Merlano el día de la fuga era para un tratamiento vital de salud”.



Al dragoneante David Alexánder Álvarez Cárdenas, condenado por el despacho, el juez compulsó copias para que lo investiguen ahora por falso testimonio, al considerar que mintió en el juicio, por uso de documento falso público “al utilizar el acta falsa tantas veces mencionada” y por el delito de prevaricato por omisión, “porque ante las constantes faltas de disciplina de la señora Merlano, rompiendo los vidrios del Comando de Vigilancia; ingresando elementos prohibidos como celulares, secadoras, tapetes; golpeando a oficiales del Inpec, ya que el mismo acusado afirmó que le pegó al mayor Tumay, nunca le impuso una sanción disciplinaria, como era su deber”.

El juzgado pidió que se investigue el patrimonio que tenían los funcionarios y sus familiares más cercanos por lo menos un año antes de la fuga y los adquiridos un año después de que Merlano Rebolledo se escapó, así como sus movimientos migratorios y operaciones financieras “con el fin de establecer si para la fuga de la excongresista recibieron dinero ilícito, el monto del mismo, y proceder a su comiso”.

Facebook Twitter Linkedin

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista, y el odontólogo Javier Guillermo Cely. Foto: Archivo particular

Avanza el caso contra su hija y el odontólogo que la atendía

Ante otro despacho judicial de Paloquemao avanza el proceso contra Aida Victoria Merlano Manzanera, hija de la excongresista, y el odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas.

El juicio formal se inició hace apenas un par de semanas y solo han pasado por el despacho los tres primeros testigos de la Fiscalía.



Antes de iniciarse esa etapa del proceso, el ente acusador afirmó que al final del caso demostrará la responsabilidad de los procesados en la fuga. “Finalizado este juicio oral, la Fiscalía espera un fallo condenatorio contra Aida Victoria Merlano Manzanera y Javier Guillermo Cely, como cómplices de la fuga de Aida Merlano Rebolledo”, dijo el fiscal del caso.



Ellos se declararon inocentes y sus abogados señalaron que, al contrario, al final del proceso se dará la absolución de sus clientes, quienes dijeron que no cometieron delitos.

En medio del proceso ha generado una gran expectativa la aparición de la excongresista desde Venezuela. Ella será testigo de la defensa de su hija y renunciará a su derecho de no declarar en un caso contra un familiar cercano.



(Siga leyendo: 'Aida Victoria Merlano fue esencial para la fuga de su madre': Fiscalía)



A pesar de que ella está prófuga de la justicia colombiana y que no hay relaciones con el vecino país ni cooperación judicial, acudirá a la diligencia por videoconferencia. Por tiempos, esa audiencia no se alcanzará a hacer este año y se cumplirá en el 2022.

En Twitter: @JusticiaET

saibui@eltiempo.com