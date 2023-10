El nexo de Aida Merlano con financiación en el Eje que salpica a candidato en Pereira

En plena recta final a la alcaldía de Pereira, en una denuncia de ocho páginas conocida por EL TIEMPO aparece el nombre del candidato Mauricio Salazar, al cual relacionan con la presunta financiación de 110 millones de pesos que hizo la excongresista Aida Merlano a una campaña de la región en el año 2015.



El documento fue dirigido al fiscal general Francisco Barbosa Delgado y se está a la espera de que se le asigne un radicado. En él, se pide investigar si María Irma Noreña, esposa del hoy aspirante por el Partido de la U, es la mujer a la que Merlano hizo referencia en una entrevista que dio a la revista Cambio en 2022, cuando comentó que iba a dar los nombres de personas con presuntos nexos electorales irregulares.



Esa vez, la barranquillera afirmó que en especial daría detalles de “una persona que está aspirando a la Cámara en otro departamento, por allá no sé dónde metida, que le giré dineros y que tengo los comprobantes, porque ella sí lo utilizó con fines ilícitos, y los voy a montar en mi Instagram”.



Mauricio Salazar Pélaez. Foto: Suministrada

Días después salió en una historia subida a dicha red social una foto de Salazar junto a su pareja, de quienes Merlano escribió que “‘hoy los apoyo por aquí, mañana desde todas las ías’. Buen viento y buena mar”. En mitad de la imagen se anexó la foto de un recibo del 20 de octubre de 2015, que sería el de los 110 millones de pesos aportados. Justamente, Noreña se lanzó a la alcaldía en 2015 y años después al Congreso de la República, lo que generaría el nexo del cual habla Merlano, y del que Salazar se desmarcó.

Ese recibo no obedece a una consignación hecha a una cuenta de Mauricio Salazar ni de mi esposa. FACEBOOK

EL TIEMPO buscó a los esposos, y quien respondió fue el candidato, que negó cualquier giro bancario que les haya hecho Merlano: “Ese recibo no obedece a una consignación hecha a una cuenta de Mauricio Salazar ni de mi esposa. La fecha de esa consignación es el 20 de octubre, para esa época no era candidata, se bajó en abril, estábamos apoyando a Juan Pablo Gallo”, hoy su contradictor político.



El vínculo, sin embargo, se hace estrecho porque Salazar apuntó a que quien recibió la plata de Merlano fue uno de sus extrabajadores de UTL, cuando él fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018, y compartió bancada con Merlano.



El tercer nombre

El hombre al que hizo mención el candidato es Juan Andrés Duque Bonilla, un exasesor del que subrayó que “viabaja a Bogotá y con ocasión a la bancada que yo tenía con ella (Merlano), empezaron a hacer una relación y al parecer quiso montar un equipo político en Risaralda para que la apoyara al Senado”.

Juan Andrés Duque (izq.) y Mauricio Salazar (der.). Foto: Tomada de Instagram

Sobre eso, Salazar explicó que él nunca se metió a opinar, que no hizo alianzas con Merlano, y que para la época no se le hizo raro que uno de sus trabajadores le recibiera plata a la condenada en dos ocasiones por la Corte Suprema por los delitos de corrupción al sufragrante y violación de topes electorales. Además, resaltó que en ese entonces ella no tenía señalamientos en contra. El candidato también enfatizó en que hace tres años dejó de trabajar con Juan Andrés, de quien supo que se fue del país.



Ante todo esto, en la denuncia reza que “resulta necesario corroborar a través de distintas actividades investigativas a qué campaña ingresó ese dinero, si correspondía a la de María Irma Noreña a la alcaldía de Pereira (antes de que se retirara), en qué fechas se realizaron, cuál era la procedencia de dichos montos y cómo se utilizó. Esto, aún más relevante, pues sobre su destinación indicó Aida Merlano”.



Mauricio Salazar (izq.) y Maicol Lopera (der.). Foto: Redes sociales.

Por eso elevó una serie de cuatro peticiones para que sean tenidas en cuenta por el agente que asuma el caso. Entre ellas está que se oficie al banco que aparece en la foto de Merlano en Instagram para determinar detalles del giro a Duque Bonilla; además, que se analicen los informes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE) de las campañas vinculadas a Salazar, y por último que “se cite a diligencia de interrogatorio a los señores Mauricio Salazar, María Irma Noreña, Juan Andrés Duque Bonilla y Aida Merlano, para que corroboren lo que han venido manifestando públicamente”.



Por el lado del candidato, manifestó que en la campaña han querido enlodarlo más de una vez, así como en su pasada aspiración; y que detrás de este escándalo en el que lo salpican con Aida Merlano están personas como Luis David Duque, quien supuestamente quiere afectarlo porque es asesor de Maicol Lopera, el otro candidato a la alcaldía de Pereira y cuota de Gallo, hoy senador de la República.



Mientras que por el lado de Aida Merlano, ella mencionó que no dará nombres hasta que negocie un principio de oportunidad con la Fiscalía, la cual decidirá si hay los elementos suficientes para abrir un expediente contra Noreña, Salazar y Duque Bonilla.



