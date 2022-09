En la primera entrevista tras ser absuelto por la fuga de la excongresista Aida Merlano, el odontólogo Javier Guillermo Cely habló con EL TIEMPO sobre cómo recibe esta decisión.



(Lea también: ¿Qué puede y qué no puede hacer Aida Victoria Merlano en casa por cárcel?).



Cely destacó que su vida cambió desde que fue vinculado a este caso y que ahora, con su absolución, "se acabó la pesadilla" y está feliz, "renaciendo, lleno de sueños e ilusiones".



(Le puede interesar: Aida Victoria Merlano: razones por las que pagará condena por fuga de su madre).

El odontólogo, quien fue procesado por favorecimiento en la fuga de presos y uso de menores de edad en la comisión de delitos, junto con Aida Victoria Merlano —quien sí fue condenada—, comentó que solo atendió a Merlano en dos oportunidades porque ella quería arreglar un diseño de sonrisa previo con el cual no estaba conforme.



La primera cita fue a finales de septiembre, y la segunda se dio el 1.° de octubre de 2019, día de la fuga de Merlano. Esa fue la última vez que tuvo contacto con Merlano y sus hijos, quienes según el juez le dieron a la excongresista la soga y los guantes que usó en la fuga.



"Ella se había hecho dos diseños de sonrisa, y no le habían gustado y se contactaron conmigo para realizarle otro. Ese día terminé de hacer mi atención, salgo del consultorio y aproximadamente 15 minutos después voy a cumplir una cita para un negocio que tenía en mente, y me dicen que la señora se fugó", expuso.



(Le sugerimos leer: Aida Victoria Merlano habla de su condena: ‘Si me ordenan cárcel, me entrego’).

Facebook Twitter Linkedin

El odontólogo Javier Cely lloró en una de las audiencias al narrar las afectaciones que tuvo este caso en su vida. Foto: Captura de pantalla

Añadió que él nunca tuvo conocimiento de la fuga, "yo nunca vi ninguna soga ni la vi saltar a ella" y que no volvió a tener ningún contacto con Merlano o sus hijos después de ese 1.° de octubre de 2019.



Recordó también que el día de la fuga de Merlano, tras haber sido informado de su huida, en un comienzo él no entendió qué tenía que ver en ello pero con el paso de los días comprendió "el problema tan grande" en el que había terminado enredado.



Este proceso judicial, narró, tuvo graves consecuencias para él en lo profesional, mental, familiar, entre otros aspectos.



(Puede leer: Las lágrimas del odontólogo acusado de participar en la fuga de Aida Merlano).



"Pasé momentos muy difíciles, antes de las audiencias no dormía, no comía bien, mi profesión la tuve que abandonar durante mucho tiempo, cuando terminaban las audiencias salía bastante golpeado", contó, al decir que aún hoy sigue en tratamiento psiquiátrico.



Añadió que ahora está "muy feliz de poder volver a nacer, a empezar mi vida, volver a llamar a mis pacientes, de ayudar a que más gente sonría".

Así fue la estrategia para lograr la absolución

Facebook Twitter Linkedin

El abogado Sergio Ramírez defendió en juicio al odontólogo Javier Guillermo Cely. Foto: Daniel López/CEET

Por su lado, el abogado Sergio Ramírez, quien representó a Cely, destacó que el éxito de la estrategia defensiva que usaron radicó en varios aspectos.



El primero fue haber logrado que el juez excluyera todos los videos tomados al interior del consultorio porque se habían vulnerado los derechos a la intimidad, y porque "desde el punto de vista jurídico no es posible tener mecanismos de grabación al interior de consultorios médicos u odontológicos". También se pidió la exclusión de los videos porque la Fiscalía, tras incautarlos, no los llevó al control de legalidad posterior.



Sin embargo, aseguró que aún si se hubieran admitido esos videos, el fallo hubiera sido igual.



"Se demostró que si esos videos nunca se hubiesen excluido, en igual sentido la única decisión en derecho era la absolución, porque se logró demostrar con otros medios de prueba que Cely no tenía la capacidad de programar las citas, no tenía una amistad con la señora Aida Merlano o sus hijos, y con otras pruebas se lograba demostrar fehacientemente que el doctor no tenía ningún compromiso penal con esos hechos".



El segundo aspecto que destacó de la estrategia defensiva fue haber pedido que se escucharan los testimonios de todas las personas que tuvieron conocimiento directo de los hechos y estaban en el consultorio el día de la fuga. Y lo tercero, asumir con contundencia todos los contrainterrogatorios a los testigos de la Fiscalía, varios de los cuales no eran testigos directos, como una perfiladora criminal.



(Más notas: La tesis de perfiladora criminal sobre la fuga de Aida Merlano).



El abogado también resaltó que este martes, tras conocerse la sentencia del caso, la Fiscalía no apeló la absolución que el juez hizo de su cliente, por lo cual el fallo en ese aspecto quedó en firme.



"Este proceso judicial ha sido un reto, fue un proceso difícil pero adoptamos el principio de que cada audiencia era una batalla, hilamos muy delgado para ejercer una actividad seria y contundente, y afortunadamente el juez en una sentencia muy clara declara inocente a mi cliente", puntualizó.



Por su lado, Cely concluyó diciendo: "Antes de que me sucediera esta tragedia tenía unos sueños de realizar un nuevo trabajo, espero poder volver a trabajar en ello desde hoy, seguiré cambiándoles las sonrisas a las personas que lo deseen".

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: