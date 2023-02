El Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio a conocer este jueves que se reactivó la solicitud de extradición a Colombia de la excongresista Aida Merlano.



La barranquillera, condenada por corrupción electoral, está detenida en Venezuela, y desde allá ha comparecido ante la justicia colombiana en el caso de Julio Gerlein.



“Ese tramite no es rápido, no por este caso, no por la justicia venezolana o la colombiana, es porque hay que hacer en Colombia luego en Venezuela que tiene trámites judiciales con todas las garantías”, dijo Osuna tras señalar que el trámite se reactivó y dependerá del Estado Venezolano.



Además, indicó que esto se dio gracias al restablecimiento de las relaciones con el vecino país, en el que el embajador de Colombia es Armando Benedetti. El ministro de Justicia también recordó que el gobierno anterior pidió la extradición a Juan Guaido:

"no quiero hacer bromas sobre ese asunto, pero digamos que ese trámite se perdió".



En noviembre del año pasado, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema le sumó a Merlano otra condena de cinco años y seis meses de prisión por violación a topes electorales, en su aspiración al Congreso de 2018.



La salida del país de la prófuga de la justicia se dio en medio del escándalo por la fuga de un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá. Por ese hecho, resultó condenada su hija, Aida Victoria Merlano.



