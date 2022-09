Tras fugarse de un consultorio odontológico en octubre de 2019, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, condenada por corrupción electoral, fue capturada en enero de 2020 en Venezuela y desde entonces ha permanecido detenida en ese país.



Aunque desde el gobierno se adelantaron en su momento algunos trámites para su extradición a Colombia, estos fueron infructuosos por varios motivos, pero ahora parece que las las gestiones para su retorno al país para responder en sus procesos podrían avanzar.



Aida Merlano declaró desde Venezuela en una audiencia virtual. Foto: EL TIEMPO

En su momento el trámite de extradición no prosperó, en primer lugar, porque en el pasado gobierno estuvieron suspendidas las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, por lo cual no habían canales oficiales de comunicación que permitieran avanzar en este trámite.



Además porque el expresidente Iván Duque había hecho la solicitud de extradición al presidente interino Juan Guaidó y no al presidente Nicolás Maduro, quien oficialmente es el jefe de Estado en Venezuela.



Actualmente, en el nuevo gobierno de Gustavo Petro se retomaron las relaciones con Venezuela y de hecho ya hay un embajador en ese país, Armando Benedetti, lo que podría facilitar las gestiones.



Así mismo, hace algunos días el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que el gobierno reactivará la petición de extradición de Merlano.



De otro lado, Miguel Ángel del Río, abogado de la excongresista, viajó a Caracas para reunirse con su defendida y señaló sobre una eventual extradición: "Estamos en esa fase exploratoria para buscar las alternativas para traerla".

