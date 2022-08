El proceso penal que se abrió tras la fuga de Aida Merlano Rebolledo dejó otro capítulo con el interrogatorio que rindió su hija Aida Victoria Merlano, acusada de haber participado supuestamente, junto al odontólogo Javier Guillermo Cely, en el plan de escape de la excongresista.



En la audiencia de juicio oral, la hija de la prófuga en Venezuela manifestó que nunca se le pasó por la cabeza que su mamá fuera a fugárseles a las autoridades, y mucho menos que fuera a saltar de un tercer piso con una cinta roja.



En el interrogatorio que le hizo el abogado Miguel Ángel del Río, la procesada dijo que la fuga de su madre, el 1 de octubre de 2019, le cambió la vida, pues desde ese día sufrió de persecuciones y de señalamientos.



Asimismo, admitió que de pequeña siempre había tenido una relación complicada con su mamá, pero que la situación que se dio luego de que la capturaran las acercó.



Por otra parte, frente al odontólogo Javier Guillermo Cely, también procesado en este caso, subrayó que nunca lo había visto, y que ella conocía era a otro odontólogo, que se llamaba Mauricio; y que el cambio de especialista se debía a que a su madre no le gustó un procedimiento que le habían hecho en sus dientes.



La versión del inconformismo por el tratamiento estético también fue sostenida en el juicio por Cely, quien le expresó al juez que nunca supo de la fuga de la excongresista.



Dentro de las imágenes presentadas por la Fiscalía en el jucio, se puede observar una donde el odontólogo Cely abraza a Merlano, momentos antes de que la excongresista se escapara. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

Del día de la fuga, Aida Victoria adujo que su mamá habló mucho con su hermano, con quien era más cercana, y aseguró que no notó nada extraño en el comportamiento de la excongresista.



De hecho, subrayó que ella le dijo que del lío jurídico en el que estaba iba a salir de manera legal, acudiendo a instancias internacionales para llevar su caso, y que para ello estaban buscando un abogado con experiencia en asuntos internacionales.



En cuanto al celular que le entregó a su mamá, indicó que era de su hermano, y que ella le pidió que se lo entregara para "meterlo a la cárcel (....) ella siempre metía teléfonos a la cárcel".



Asimismo, reconoció que su mamá tenía beneficios en la cárcel: "mi mamá tenía una cama cómoda, se hizo un veneciano en la pared de la cárcel, tenía hasta máquinas para hacer ejercicio".



Aida Victoria, por su parte, ese 1 de octubre dijo estar pendiente de su celular porque tenía una feria en la que estaban exponiendo sus productos. Eso la llevó, dice, a no estar muy enterada de lo que pasaba a su alrededor en la consulta odontológica de su mamá.



¿Y la cinta de la fuga?

Entre las declaraciones que entregó Aida Victoria Merlano en la audiencia, realizada el 24 de agosto, está la mención a la cinta roja que su mamá utilizó para saltar a la calle desde el consultorio odontológico.



Según la versión que la hija de la prófuga en Venezuela entregó bajo juramento, ella sí recuerda la cinta, pero como estaba distraída, no sabía qué hacía su mamá con ella.



"Hay un momento en el que volteo la mirada y veo que ella está desatando una cinta roja. Se me hizo extraño, pero no pregunté nada", declaró.



Insistió en que no pasó por su mente que ella se fuera a fugar y que su reacción fue salir del lugar. "Yo pensé: 'algo estará planeando, quién sabe qué sea'" y dijo que no le preguntó nada porque ella tenía un carácter difícil y que prefirió evitar una confrontación.



Por otra parte, sobre las hamburguesas que entraron al consultorio, la procesada cuenta que las compró; además, que su mamá se llevó al baño una de esas bolsas con comida y le echó otros elementos distintos al alimento.

Este es el momento en el que Aída Merlano se sube a la motocicleta y se fuga. Foto: Archivo particular

Me enteré en un almacén: Aida Victoria

Una vez Aida Victoria dejó el consultorio, en el interrogatorio que rindió aseguró no saber que su mamá iba a fugarse. Incluso, se fue junto a su hermano a comprar cosas a un centro comercial. Fue en un almacén de ropa donde recibió la llamada de una amiga de su mamá que es periodista, quien le preguntó que si había visto noticias.



Siguiendo el relato de Aida Victoria, ella cogió su celular y vio en Twitter una publicación del Inpec, en la cual se notificaba la fuga de su mamá en la tarde de ese primer día de octubre.



Por último, la procesada expresó que tiempo después se dio cuenta, por medio de una tía, que su mamá estaba bien.



Con ese testimonio, el último en esta etapa procesal, el juez que lleva el caso declaró el cierre de práctica de pruebas, por lo que el próximo 6 de septiembre desde las 8:00 de la mañana vendrán los alegatos finales en este caso contra Aida Victoria y Javier Guillermo Cely.



Luego, el juez tendrá que anunciar si los absuelve o los condena.

