Aumentaron las agresiones contra el personal médico en 2020 según CICR

El caso de José Julián Buelvas, médico intensivista de Barranquilla que atendía pacientes de covid-19 y recibió, en junio de 2020, amenazas de muerte en su trabajo y en su casa es solo uno de los más de 300 episodios de agresión de los que fueron víctimas médicos, enfermeros y otras personas del sector salud.

Un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) detalla que el año pasado, en medio de la pandemia de covid-19, hubo al menos 325 ataques contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios, la cifra más alta de los últimos 24 años. Esto representa un aumento del 49 por ciento frente a los 218 casos registrados en 2019.



En el 50 por ciento de los eventos del año pasado, según el informe, los responsables de las agresiones fueron pacientes, sus familiares o miembros de la comunidad.

Estos ataques no han parado en toda la emergencia sanitaria.



Este año ya ha habido casos como las amenazas, en enero, a todo el personal médico de Hospital San Juan de Dios de El Peñol, en Antioquia, así como los golpes que el acompañante de un paciente le propinó con el casco de una moto a un enfermero del Hospital La María, en Medellín, el 4 de febrero.



Según la organización, el 42 por ciento de las agresiones registradas el año pasado fueron amenazas y lesiones al personal de salud.Estas estuvieron relacionadas, en buena parte, con la intolerancia hacia el personal sanitario, el miedo a contraer covid-19 y la circulación de información falsa.



De hecho, el documento señala que el 32 por ciento de todos los ataques estuvieron directamente relacionados con la pandemia.



Por ello se afirma que en distintas situaciones, los trabajadores de la salud fueron objeto de agresiones físicas y de amenazas de muerte por parte de civiles, al ser injustamente acusados de propagar el virus entre la comunidad o de beneficiarse económicamente de la situación.



También hubo denuncias de personal de la salud al que no le permitían entrar a supermercados o tomar el transporte público si estaban con uniforme. Otros señalaron que sus vecinos les pidieron irse a vivir a otro lugar.



Ese fue el caso de Cristian Botache, un médico de Cali a quien en marzo del 2020 sus vecinos exigieron expulsar de su vivienda, pues comunicaron a la administración que “alguien que trabajara en un hospital no podía estar en el mismo edificio donde ellos viven”.



Pero los ataques no provinieron solo de pacientes, familiares o la comunidad. El informe del CICR detalla que grupos armados también agredieron a la misión médica y esas vulneraciones provocaron renuncias masivas del personal de la salud.



De acuerdo con las cifras de este informe el 21 por ciento del total de ataques fueron cometidos por actores armados ilegales. Sin embargo, el CICR considera que fueron más, pero que el miedo a denunciar impidió el registro completo de estas situaciones de violencia.



Esos hechos no solo afectaron al personal de la salud, también perjudicaron a las comunidades más alejadas del país, pues en ciertos casos obligaron a la interrupción de programas de salud o la prestación de atención médica.



De acuerdo con el informe, esas situaciones repercutieron de forma más fuerte en las zonas más afectadas por el conflicto, en las que históricamente las estructuras de salud han sido frágiles, insuficientes o inexistentes. “Es difícil dimensionar el impacto total de esta realidad y cuantificar el número de personas que se vieron afectadas”, destaca el CICR.



Un 6 por ciento de las agresiones al personal de la salud provinieron de agentes de la Fuerza Pública, como militares y policías.Y en el 23 por ciento de los registros, los agresores fueron otras personas distintas a pacientes o sus familias, los grupos ilegales o la Fuerza Pública.



De acuerdo con la Cruz Roja, el 79 por ciento de los ataques se concentraron en 8 departamentos: Norte de Santander, con el 26 por ciento; Nariño, 12 por ciento; Caquetá y Valle del Cauca, ambos con 8 por ciento; Huila y Cauca, con 7 por ciento de los ataques cada uno; Arauca concentró el 6 por ciento de las agresiones y Antioquia, el 5 por ciento.



Por estos factores, informó el organismo internacional, el personal de salud quedó en gran vulnerabilidad en un momento en el que se necesitaba de su trabajo de manera prioritaria para enfrentar la emergencia sanitaria.



El CICR señala además que, por ahora, la perspectiva para 2021 no parece ser distinta pues persisten entornos de violencia y agresiones.

Otras afectaciones

Además del registro sobre la grave situación para las personas del sector salud, la Cruz Roja también hizo hincapié en que la pandemia agravó la situación humanitaria del país.



De acuerdo con este informe, casi 50.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo o confinamiento. Solo en Nariño, dice el documento, hubo un desplazamiento masivo –de más de 10 personas– cada 11 días y en total 21.307 personas fueron víctimas de este delito. Los departamentos más afectados fueron: Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Córdoba.



Mientras que 28.123 personas estuvieron inmersas en 21 eventos de confinamiento por hechos de violencia. En este caso, la mayoría de eventos se presentaron en Chocó, Antioquia, Nariño y Cauca.



Para el CICR, en Colombia persisten cinco conflictos armados no internacionales entre distintos actores, estos son el Estado colombiano, el Eln, el Ejército Popular de Liberación, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las estructuras disidentes de las antiguas Farc, en particular los frentes 1, 7 y 40.



Por otra parte, en 2020 el organismo registró 389 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto en los últimos 4 años. Aunque hubo víctimas en 17 departamentos, el 77 por ciento de los casos se concentraron en cinco: Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.



Los principales afectados fueron civiles quienes se dedicaban a sus labores cotidianas en el momento de sufrir el impacto.



Respecto de las desapariciones forzadas, el comité identificó que hubo 114 nuevas desapariciones por el conflicto armado en 2020, una cada tres días en promedio. Según la entidad, todos los grupos ilegales continúan usando la desaparición para intimidar o mantener el control territorial.



Del total de desaparecidos, 104 son civiles, 8 son de la Fuerza Pública y de 2 se desconoce esta información. Además, 95 son colombianos; 18, venezolanos y uno es suizo.



La pandemia perjudicó, destaca el informe, los procesos de denuncia de desapariciones. Según el CICR hubo casos en los que los cuerpos de las personas no identificadas fueron movidos de los cementerios para dar lugar a los que murieron por el covid-19.



Por otro lado, la organización hizo un llamado de atención al Gobierno sobre las situaciones en las cárceles. Frente a esto, señaló que es necesario hacer una reforma penitenciaria para garantizar a los internos el acceso a los servicios de salud, y eliminar el hacinamiento en centros penitenciarios.



