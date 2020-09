Video: Agente del Esmad pelea con policía por defender a ciudadano

En medio de las manifestaciones y disturbios que se presentaron en la noche de este miércoles en Bogotá, y otras regiones del país, desatadas a raíz del caso de Javier Ordóñez, un abogado y padre de dos hijos que murió tras una fatal agresión de dos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, se presentó una pelea entre un agente del Esmad y un policía.



En un video quedó registrado el momento cuando agentes del Esmad caminan con varias personas retenidas. En ese momento, un policía se acerca a uno de ellos, saca un bolillo y lo golpea un par de veces en las corvas. Al ver el abuso, los ciudadanos que se encontraban en sus casas empezaron a gritar que no lo golpearan. Tras ello, un agente del Esmad apartó al policía que estaba golpeando al señor y lo empujó varias veces.



Otro policía debió intervenir para apartar al agente del Esmad y el de la Policía y evitar una disputa. Sin embargo, el agente del Esmad se intentaba acercar al policía, mientras sus compañeros se lo impedían.



Los ciudadanos aplaudieron el acto del agente del Esmad que evitó que el policía continuara golpeando al manifestante, quien no estaba atacando a nadie.



Los videos que circularon en la noche de este miércoles dan cuenta de abusos policiales. Al menos siete jóvenes fueron asesinados en medio del caos en la capital y, según la Alcaldía, murieron por el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía de Bogotá.



Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, le respondió a la alcaldesa que “el enemigo es el vándalo, no la Policía”.



Para este jueves, ciudadanos convocaron a nuevas manifestaciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió que la protesta sea pacífica y sin violencia. La mandataria también llamó “a calmarnos, a tener más fuerza serena y a evitar las provocaciones”.



Nunca había visto a alguien del ESMAD haciendo lo correcto, esto también se dede reconocer. pic.twitter.com/VyR48nPKRX — La Rola Maravilla ⭐ (@WonderRola) September 10, 2020

