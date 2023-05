El nuevo capítulo de diferencias entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, se elevó de tono este viernes y no ha dejado de generar reacciones de ambas partes.



Esta vez, el más reciente rifirrafe tiene que ver con que Petro dijo que como jefe de Estado, él es el jefe de Barbosa, a lo que el fiscal le recordó que hay una separación de poderes, añadiéndole que por sus afirmaciones, lo que le pase a él y a su familia será culpa del presidente, quien precisamente este año elige terna para el reemplazo de Barbosa en el ente acusador.



Por eso, en entrevista con EL TIEMPO, Barbosa le hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia -que es la que elige fiscal- para que esté atenta a la terna que les envíe Gustavo Petro en el segundo semestre de este año.

Se están agravando las declaraciones, ¿ha pensado en acudir a instancias internacionales para pedir garantías?

Iré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitar medidas cautelares en protección de mi vida y la de mi familia, y la de la señora vicefiscal, Martha Mancera, porque no existen garantías para el ejercicio de nuestros cargos en Colombia, conforme lo expresado por el presidente de la República diciendo que está asumiendo la jefatura de la Fiscalía, diciendo que está por encima de la Rama Judicial del poder público, o que es jefe del fiscal general.



También habrá un pronunciamiento que se está elaborando de la Asociación Iberoamericana de Fiscales Generales, en la que habrá un pronunciamiento sobre lo que ha venido ocurriendo en Colombia, y seguramente acudiremos a la CIDH para no solamente las medidas cautelares, sino hablar con los relatores o relator de autonomía judicial para explicarle todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que ha venido ocurriendo en Colombia en las últimas horas.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: El Tiempo

¿Hace un llamado a la Rama Judicial, a las cortes, frente a lo que está aconteciendo?

Hago el llamado de que tenemos que salir todos a rodear la administración de justicia. La declaración del presidente de la República no solamente es una intromisión a la independencia de la Rama, sino que pone en riesgo el funcionamiento del ejercicio de las cortes, que han cumplido una labor muy importante en el desarrollo de la Constitución de 1991 en Colombia.



En ese sentido, voy a solicitar la convocatoria de la Comisión Interinstitucional de Justicia, que componen los presidentes de las altas cortes, y seguramente la Corte Suprema, que fue la entidad que me eligió y que hace parte de la rama del poder público, tendrá también una posición que manifestará también en las próximas horas.

Fiscal, ¿está en riesgo la autonomía judicial, la división de poderes? ¿Ve un riesgo latente de eso?

Sin ninguna duda.

¿Ve posible recomponer la relación con el presidente Petro? Tienen que trabajar como jefe de Estado uno, y como jefe de la Fiscalía otro...

Seguramente, en el marco de esa relación armónica tendrá que existir unos vasos comunicantes, pero por lo pronto no anticipo ninguna reunión con el presidente de la República porque estamos estudiando todos los mecanismos legales e institucionales. Yo siento que mi vida está en riesgo y la de mi familia con el gobierno de Gustavo Petro, entonces entenderán en qué situación me encuentro hoy como fiscal general.

El presidente insiste en el caso del 'Ñeñe' Hernández, que es sobre eso que él quiere respuestas. ¿Qué dice sobre eso?

Que eso hace parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía, entiendo que hay casos en los que los fiscales son autónomos e independientes, toman las decisiones respectivas ante los jueces y se investigan los diferentes temas. Eso es una labor que le compete a la Fiscalía, no al presidente. En ese sentido por supuesto que habrá colaboración armónica, pero son los fiscales autónomos e independientes en una función que está amparada de la Constitución los que deben responder frente a los jueces, y frente a su función en el ejercicio de sus cargos.



Pero desde ningún punto de vista un presidente puede subsumir la función de la Fiscalía, y asumir su rol de fiscal general de la Nación cuando no le compete.

En medio de estas diferencias, este año se va a conocer la terna del nuevo fiscal. ¿Le preocupa quién pueda llegar?

La Corte tendrá que evaluar muy bien si se pone con una elección en riesgo el estado de derecho. FACEBOOK

Yo he señalado que frente a unas manifestaciones como estas, la Corte Suprema de Justicia no creo que tenga mucho espacio para escoger a un fiscal propuesto por un presidente que desconoce la autonomía de la Rama Judicial. En ese sentido, la Corte tendrá que evaluar muy bien si se pone con una elección en riesgo el estado de derecho. Porque la verdad el presidente de la República ya lo manifestó claramente, él es el jefe del fiscal, y en ese sentido se entiende también como jefe de las cortes y de la Rama Judicial.

El fiscal Francisco Barbosa Delgado ante la Sala Plena de la Corte Suprema. Foto: Twitter: @CorteSupremaJ

Sobre la denuncia de Gonzalo Guillén, ¿la Fiscalía confirmó algo de ello, está en investigación?

Esos hechos son del año 2010, y tiene una investigación por parte de un fiscal autónomo e independiente que tendrá que explicarle al país en qué condiciones está esa investigación, cuál es el escenario, cuáles van a ser las acciones que se van a tomar.



Pero estoy hablando de hechos del 2010, entonces es importante que se tenga presente que lo que quiere el presidente es ponerle a la Fiscalía un mote de apoyo al paramilitarismo, a su directiva y a los herederos, diciendo que no se persiguen esas estructuras cuando él es el único -hasta donde sabemos- que buscó que yo suspendiera unas órdenes de captura de unos miembros del 'clan del Golfo' que eran cabecillas y sacados de la cárcel.



En los próximos días le voy a enviar una comunicación al presidente Petro no solamente diciéndole todo lo que hemos hecho frente al 'clan del Golfo', y todas las órdenes de captura que hoy están pendientes de ejecutar y que su Gobierno, en cabeza de su Policía, y de su Ejército no han podido materializar esas capturas dejando indefensos a miles de campesinos y líderes sociales que hoy están clamando que se puedan ejecutar esas órdenes de captura porque este Gobierno no ha sido capaz de hacerlo.

Se dice que usted se está perfilando políticamente para algo...

Lo único que estoy haciendo es defender la institucionalidad de este país, creo que es importante entender que estoy por encima de cualquier tipo de consideración personal, estoy defendiendo algo que espero que perdure en los próximos 50 o 100 años, que es el estado de derecho en Colombia. Gustavo Petro y yo somos personas finitas en estos cargos, me voy en nueve meses y él debe irse en tres años. Cada uno cumple una función, y somos anécdotas dentro de la historia constitucional de este país, pero las instituciones deben preservarse.





Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

​justicia@eltiempo.com

