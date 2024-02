Asesora de fiscal Mancera asegura que supuesta relación con 'Pacho Malo' es falsa

En diálogo con Caracol Radio, Adriana Martínez Ardila, asesora de la fiscal general (e) Martha Mancera, aseguró que las afirmaciones hechas por el periodista Gonzalo Guillén sobre su relación con el investigado por narcotráfico, alias Pacho Malo, son falsas.



Dicho señalamiento se había dado desde el pasado siete de febrero, cuando Guillén compartió en su cuenta de X que la fiscal Mancera había designado como asesora de despacho a Adriana Martínez Ardila, quien, coincidencialmente, tiene los mismos apellidos que Francisco Javier Martínez Ardila.

El hombre es señalado de usar su cargo como funcionario del CTI de la Fiscalía en Buenaventura para contribuir en una red delictiva para facilitar la entrada ilegal de mercancía por los puertos de Buenaventura y de Barranquilla.



Sin embargo, esta mañana la funcionaria de la Fiscalía aseguró que las denuncias de Guillén son falsas y que tiene registros civiles que demuestran que los padres de ambos son distintos.



"Quiero contarle que las publicaciones y afirmaciones que yo soy hermana de Francisco Javier Martínez Ardila son completamente falsas. Yo soy hija única de mi papá y mi mamá y no tengo hermanos. Tampoco tengo ningún tipo de parentesco con él. No lo conozco", comentó la funcionaria.



Según comentó Jorge Espinosa, periodista de Caracol Radio, los padres de Adriana Martínez Ardila son Álvaro Martínez y Constanza Ardila; mientras que los padres de "Pacho Malo" son María Magdalena Ardila y Héctor Martínez.

Dice que es una coincidencia desafortunada, que no conoce a Pacho Malo, y que registros civiles demuestran que los padres son distintos.



Por otro lado, Martínez aseguró que ninguno de sus familiares trabaja en la Fiscalía General de la Nación y que dichos señalamientos son una "coincidencia muy desafortunada de apellidos".



La funcionaria cercana a la fiscal Mancera anunció que interpondrá una denuncia penal en contra del periodista Guillén por injuria y calumnia y que le pedirá rectificar la información que afecta su honra y la de su familia.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

