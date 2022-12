EL TIEMPO conoció el informe Espacios Laborales Sin Acoso (Elsa) 2022, que analizó a más de 120 organizaciones (empresas) en Colombia y en otros países, como Perú, Nicaragua y Bolivia, en la prevención de esta conducta.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué puede hacer si es víctima de acoso laboral ?)​

Elsa busca ser una herramienta integral de diagnóstico sobre el tema que fue desarrollada por GenderLab, y que es apoyada y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mediante el uso de algoritmos e inteligencia artificial permite a las organizaciones desarrollar una cultura de prevención y una serie de estrategias frente al acoso sexual laboral.



(De seguro le interesa leer: Instituto Nacional de Sordos deberá crear protocolo para denuncias de acoso)



En Colombia se desarrolló por segundo año la estrategia, y una de las principales conclusiones es que cuando “las organizaciones trabajan para prevenir el acoso u hostigamiento sexual laboral, lo pueden reducir hasta en un 66 por ciento”.



De hecho, ante la pregunta directa a los trabajadores de “si han estado expuestos/as a manifestaciones concretas de hostigamiento o acoso sexual en los últimos 24 meses”, en 2021 un 29 por ciento había respondido sí. En 2022, 10 por ciento de los encuestados respondieron sí, y para Elsa, dicha reducción es el resultado de las estrategias “para desarrollar una cultura de prevención (...) demostrando que es posible construir espacios seguros”.



(Le sugerimos leer: Nueve mujeres denuncian a funcionarios de RTVC por acoso sexual)



La muestra en el país se concretó en las respuestas de 9.871 personas, de ellas 56,16 son mujeres; 47,49, hombres y 0,43, no binarios; el 59 por ciento está entre los 30 y los 49 años.

Facebook Twitter Linkedin

Estudiantes del colegio CEFA, en Medellín, hacen un plantón para exigir la verdad al colegio sobre presuntos casos de abuso sexual al interior de la institución educativa. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El estudio señala que quienes vivieron situaciones de acoso sexual laboral lo relacionaron con comentarios o bromas de contenido sexual o sexista (48,44 por ciento), por comentarios sobre su apariencia física –que incluye gestos, silbidos– (39,73 por ciento) y por miradas persistentes con connotación sexual (24,33 por ciento).



El 23,21 por ciento se sintió incomodo (da) porque se les acercaron mucho o tocaron alguna parte de su cuerpo, un 14,6 por ciento se sintió acosado por haber recibido invitaciones reiteradas a salir a pesar de su negativa, entre otras situaciones.



(Podría ser de su interés leer: Crearán grupo élite para evitar acoso sexual y laboral en el trabajo)



Elsa concluyó que este tipo de situaciones de acoso laboral sexual tiene como protagonistas en un 42 por ciento a un colega o compañero de trabajo; en un 26 por ciento, al jefe o superior jerárquico; en un 13 por ciento, los clientes y en un 9 por ciento, otros ítems.

Estas situaciones generan estrés y ansiedad

El 30 por ciento cree que las víctimas “podrían exagerar las situaciones”. FACEBOOK

TWITTER

Otra conclusión de Elsa es que los jefes consideran que el acoso sexual laboral es “poco frecuente en sus organizaciones”, a pesar de que la evidencia dice lo contrario. Ante la pregunta sobre “qué tan frecuente se han dado las situaciones de acoso u hostigamiento sexual en sus organizaciones”, el 83 por ciento respondió que es una situación de “baja o poca frecuencia”.



(Lo invitamos a leer: Mujer que denunció acoso sexual en baño de Montería llevó el caso a la Fiscalía)



A esto se suma que el 70 por ciento considera que es responsabilidad de la víctima detener las situaciones de hostigamiento o acoso sexual laboral y el 30 por ciento cree que las víctimas “podrían exagerar las situaciones”.



Elsa señala que el 9,49 por ciento de los encuestados que pasaron por situaciones de acoso sexual laboral denunciaron y siguieron el proceso de la investigación. Un 9,49 por ciento acudió a recursos humanos (de sus empresas), pero decidieron no seguir con la investigación. El 8,23 por ciento no comentó con nadie la situación en su entorno laboral.



Sobresale que el 46,2 por ciento confrontó a su acosador y que el 40,51 por ciento pidió cambio de trabajo con algún tipo de excusa.



Quienes han vivido este tipo de situaciones reportan que su actividad laboral se ve reducida. De hecho, el 82 por ciento manifestó en la encuesta sufrir de estrés; el 47 por ciento, de dificultad para concentrase; el 59 por ciento, de ansiedad; el 28 por ciento expuso que su rendimiento laboral fue afectado por esa situación de acoso; el 10 por ciento comenzó a faltar al trabajo o a reuniones de trabajo y el 13 por ciento pidió cambio de lugar de trabajo.



La gran mayoría (uno de cada cinco) teme denunciar porque considera que puede tener consecuencias en su trabajo. Una de cada tres personas no estaba segura de si era una situación de acoso u hostigamiento sexual, cuatro de cada 10 personas no denuncian porque no quieren ser vistas como problemáticas en su entorno laboral y una de cada tres tenía miedo de perder su trabajo.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia

Otras noticias de la sección Justicia:

- Noche de velitas: homicidios se redujeron en un 46 % reporta la Policía



- 'Iván Márquez': se conocen nuevos detalles de su situación en Venezuela



En Twitter: @JusticiaET