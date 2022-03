En el marco de la conmemoración del 8M, Día de la Mujer, el Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) publicó una investigación sobre el acoso sexual en las universidades, algo que poco se sanciona, como muestra el informe.



Dejusticia conoció 413 denuncias de acoso, entendido en sentido amplio, en 12 universidades colombianas, de las cuales 83 se refieren a actos de acoso sexual.



Según la información suministrada por estas universidades, solo tres impusieron sanciones por denuncias de acoso sexual. La Universidad Industrial de Santander encabeza el listado con 4 sanciones, le siguen la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, con dos sanciones cada una.

Algunas universidades mencionaron que el tipo de sanciones impuestas fueron: expulsión, suspensión (para estudiantes), prueba de conducta, amonestación escrita en la hoja de vida y terminación del contrato con justa causa (para profesores).



Según los resultados de la investigación, los miembros de la comunidad académica indican que el tipo de violencia que se experimenta con mayor frecuencia es la violencia simbólica, seguida de la violencia psicológica y la sexual.



Además, de una muestra más amplia que incluye 44 universidades, se observó que en el periodo comprendido entre 2012 y 2020, en promedio solo el 9 por ciento de quienes ocuparon el cargo de rectoría fueron mujeres. “En la mayoría de universidades, de hecho, no ha habido ni una sola mujer rectora en los últimos ocho años”, menciona la investigación.



Respecto del puesto de vicerrectoría, las universidades estudiadas tuvieron un 20 por ciento de mujeres en este cargo durante el periodo observado. En el caso de las decanaturas, un 25 por ciento de estos puestos fueron ocupados por mujeres entre 2012 y 2020.

Desempeñarse como profesora, decana, directora o investigadora es, en muchas ocasiones, involucrarse en ambientes en los que el rol de la mujer aún se asocia con papeles puramente privados FACEBOOK

La segregación de las mujeres de los cargos de decisión, poder, influencia o autoridad intelectual se evidencia en los espacios universitarios, resalta el centro Dejusticia.



“Desempeñarse como profesora, decana, directora o investigadora es, en muchas ocasiones, involucrarse en ambientes en los que el rol de la mujer aún se asocia con papeles puramente privados, de quietud y alejados de la vida pública”, sostienen las investigadoras María Ximena Dávila y Nina Chaparro, quienes resaltaron el papel que colectivos estudiantiles, trabajadoras y profesoras feministas han tenido para crear espacios más justos y dignos en las instituciones de educación superior.



De las 44 universidades colombianas que incluyó el informe, 28 no cuentan con ningún tipo de protocolo para abordar el acoso sexual y 17 han inaugurado protocolos que abordan las violencias basadas en género, de los cuales 11 se refieren explícitamente al acoso sexual como un comportamiento particular.



¿Por qué es necesario hablar de acoso sexual en las universidades?

En los últimos 10 años, las universidades en Colombia –y, en general, en Latinoamérica– “pasaron de no tener políticas específicas para lidiar contra la violencia de género a contar, cada vez más, con protocolos y rutas de atención para quienes sufren estos agravios”, citan las investigadoras.



Aunque esto se considera como un avance y una muestra de que el acoso y las violencias de género se están entendiendo como problemáticas sociales, muchas universidades siguen sin impulsar estas medidas.

La universidad no es contundente, si uno busca 10 minutos en su página web parece que están en contra del acoso sexual, pero en la vida práctica no hay nada. FACEBOOK

Además, muchas de las medidas implementadas en los protocolos no son suficientes, por sí solas, para “romper con las bases patriarcales que sostienen la violencia”, sostienen.



Al respecto, una integrante de No es Normal, colectivo feminista de Bogotá, entrevistada por las investigadores de Dejusticia, mencionó: “Los colectivos somos los únicos que tenemos una posición contundente en el rechazo al acoso sexual, la universidad no es contundente, si uno busca 10 minutos en su página web parece que están en contra del acoso sexual, pero en la vida práctica no hay nada, no hay rechazo institucional, no hay un manifiesto de la universidad sobre eso”.



Uno de los propósitos del informe es visibilizar los daños del acoso sexual en las mujeres. El primero es que sustenta los roles de género que priorizan ciertos cuerpos y excluyen otros, también se le considera una afrenta a la vida cotidiana.



“El acoso sexual es una violación de la ciudadanía sexual, esto es, de la posibilidad de tomar decisiones sobre la forma en que se quiere vivir la propia sexualidad”, enfatizan Dávila y Chaparro.

Acciones para universidades más seguras en el futuro

Hacer visibles las violencias que se gestan en las universidades colombianas, y reconocer el rol de las profesoras, estudiantes y colectivos feministas ha sido, para las investigadoras, crucial para pensar en futuros posibles.



“Son ellas quienes mayoritariamente han revelado que la universidad es un lugar donde la violencia se reproduce, pero también donde puede contestarse”, sostienen en el informe de Dejusticia.



Frente al auge de políticas que las universidades colombianas han emitido en los últimos años, la investigación pretende plantear caminos y reflexiones para la construcción de políticas contra el acoso y la violencia sexual.



“Solo así las universidades realmente podrán cumplir con su objetivo principal: ser espacios de construcción de ciudadanía, educación política y lucha contra la desigualdad”, aseguran Dávila y Chaparro.



Sin embargo, la tarea de reducir el acoso sexual no debe orientarse únicamente en que las universidades sean espacios seguros libres de violencias, sino también a que se transformen en espacios para aprender a relacionarse emocionalmente.



Por lo anterior, la investigación destaca cuatro acciones para tener universidades y espacios más seguros y constructivos: reconocer, hacer, enseñar y cuidar.



Esto se traduce en reconocer las dinámicas y expresiones de violencia, y quiénes la viven; hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora, y no agotar las acciones en protocolos mal construidos o campañas desfinanciadas y efímeras; enseñar sobre las emociones, las relaciones y la violencia; y cuidar a las víctimas para evitar revictimizaciones, así como cuidar a quienes prestan su tiempo y conocimiento para hacer de la universidad un mejor lugar para aprender y socializar.

