Supersociedades somete a control a dueño de Medimás

Los apoderados de la sociedad Prestnewco, accionista única de la polémica Medimás, serán notificados este martes de que la firma acaba de ser sometida a control.



La medida la tomó la Superintendencia de Sociedades luego de pedirles información, en varias oportunidades, a sus directivos y de hallar “anomalías que evidencian una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y administrativo”.

Para la Súper es claro que Prestnewco corre un alto riesgo de insolvencia, ya que su activo generador de renta, en este caso Medimás, no le proporciona un flujo de efectivo que le permita atender sus obligaciones, incluida la adquirida con la EPS Cafesalud.



La decisión se conoce 20 días después de que la Procuraduría pidió reversar la venta a Medimás, bajo el argumento de que han cerrado 8 de las 19 clínicas que integran la red de atención a los cerca de 4,5 millones de usuarios. Además, de que aún le adeudaba a Cafesalud 1,2 billones de pesos, lo que pone en riesgo la atención de sus afiliados.



El sometimiento a control implica que los administradores de Prestnewco no pueden realizar la enajenación de bienes o hacer operaciones por fuera del flujo normal, sin la autorización de la Súper.

El riesgo de insolvencia que afronta la sociedad Prestnewco es muy alto, pues su activo generador de renta (Medimás) presenta pérdidas que agotan el valor de su inversión

Las cifras

EL TIEMPO estableció que, según cifras de la Súper, a corte de junio pasado, Prestnewco registraba un patrimonio negativo de más de 531.000 millones de pesos.

Además, se encontró que la sociedad no lleva una contabilidad regular de sus negocios, cuyos libros están desactualizados.



“En el mes de agosto de 2018 se realizó una segunda toma de información y se encontró un notorio atraso en sus registros contables”, se lee en un informe de visita de la Supersociedades.

Además, se estableció que no tienen justificados algunos movimientos contables ni se registran pagos claves de administración. Así mismo, que la sociedad no tiene una adecuada estructura administrativa y solo cuenta con un representante legal y una asistente.



“El personal que respalda la gestión gerencial de la compañía es externo (...) Esta situación se traduce en una debilidad administrativa, dada la relevancia de la sociedad como accionista única de Medimás, EPS que presta un servicio fundamental de interés público”, advierte la Súper.



Y si bien los administradores de Prestnewco han venido respondiendo las inquietudes de la entidad y presentaron un plan de ajuste, para la Súper no es suficiente.

También la IPS

Una medida idéntica le será notificada a Prestmed SAS, que ostenta el 94 por ciento de las acciones de Estudios e Inversiones Médicas (Esimed). Esta última es la más importante prestadora de servicios de salud de Medimás.



La sociedad registra pasivos por 255.862 millones de pesos, derivados en su mayoría en las cuentas por pagar a Cafesalud, que suman 187.500 millones de pesos, lo que la sitúa en un claro riesgo de insolvencia.



Prestmed atribuye parte de su situación a que Cafesalud ha incumplido con sus obligaciones contractuales y legales. Y si bien ha presentado planes de ajuste, estos no han sido satisfactorios.



De manera coincidente con la medida, la Secretaría de Salud de Barranquilla cerró este lunes la sucursal de esa IPS en esa ciudad por la falta del recurso humano indispensable para prestar los servicios; es decir, médicos y enfermeras jefes.



Tanto Prestmed como Prestnewco pueden interponer un recurso de reposición contra la medida de control de la Superintendencia de Sociedades. Además, se espera un pronunciamiento de fondo de sus administradores una vez sean notificados de estas decisiones.



UNIDAD INVESTIGATIVA

Twitter: @u.investigativa