Cada mes, 12 personas mueren en accidentes por conductores borrachos

Entre enero y julio del presente año, 90 personas murieron en accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol. Así lo establecen cifras del Instituto de Medicina Legal conocidas por EL TIEMPO. Según el reporte, cinco de las víctimas mortales eran menores de edad; 85, hombres, y cinco, mujeres.



En ese periodo, la cifra de muertes en accidentes viales fue de 3.966, dejando como víctimas mortales a 3.344 hombres y 622 mujeres. Aunque en la mayoría de los reportes no hay claridad sobre la circunstancia del hecho, hay algunos en los que el instituto los relaciona. Así, según el informe, 19 de las muertes están asociadas a ir en contravía; 446, a no respetar señales de tránsito; 439, atribuidas a exceso de velocidad; 49, a posible mal estado de la vía; 23, a malas condiciones climáticas; 7 por pasarse el semáforo en rojo y 46 por posibles fallas mecánicas.

Los peritos de Medicina Legal señalaron que en todo el año pasado se registraron 10.397 muertes asociadas a accidentes de tránsito, de las cuales 245 tendrían como circunstancia del hecho la embriaguez de alguna de las personas involucradas. De ellas 114 son hombres, y 131, mujeres.



Y en 2019, de acuerdo a Medicina Legal, se registraron 12.530 muertes asociadas a accidentes de tránsito, de las cuales 272 tendrían nexo con el consumo de alcohol. De las víctimas mortales, 126 eran hombres, y 146, mujeres.



Estadísticas del Ministerio de Transporte señalan que en 2018, 103 personas murieron en accidentes de tránsito vinculados a embriaguez y en 2017 fueron 97 las víctimas mortales.

Fideligno Pardo Sierra, profesional especializado forense, coordinador del grupo nacional de clínica, psiquiatría y psicología forense de Medicina Legal, señaló que en el cuerpo hay cambios síquicos y neurológicos tras la ingesta de alcohol, y que estos afectan “la respuesta de la persona frente a distintas situaciones, la autoevaluación y su nivel de reacción y sus reflejos”.

Indicó que una persona que se toma una cerveza tendría que esperar al menos dos horas y media antes de conducir.



“Incluso en lo que conocen como guayabo hay concentración de alcohol en el cuerpo que no ha sido eliminado y tampoco se puede conducir en ese estado”, señaló el perito.



Añadió que no hay ninguna duda de que una persona que consume licor tiene una afectación en su cuerpo: “El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y hace lo que se llama la frontalización; todo lo que está en la corteza frontal es inhibido. Allí es donde se define la forma de comportarse frente a las cosas, y entonces no falta la persona que cree que conduce mucho mejor en estado de embriaguez, lo cual desde ningún punto de vista es cierto”.

Para reducir las cifras de accidentalidad en el país asociadas al consumo de alcohol y droga se han tomado medidas como el incremento de las penas, el aumento de las sanciones económicas e incluso castigos como la pérdida de la licencia de conducción.



Darío Hidalgo, experto en movilidad, le dijo a este diario que esas medidas sí han servido y la gente ha tomado conciencia sobre los riesgo de manejar borracha, y así lo han ido evidenciando las estadísticas.



Señaló que se han tomado medidas de prevención, de represión y control, pero acompañadas con mucha pedagogía, que han servido para lograr cambios entre los ciudadanos.



“Hoy no es socialmente aceptable ver a una persona conduciendo en estado de embriaguez, como sí sucedía en el pasado. Lamentablemente se siguen registrando casos lamentables, como el de los últimos días”, señaló Hidalgo. Añadió que aunque se ha avanzado mucho en las medidas contra la embriaguez al volante, no se ha logrado lo mismo con temas como el exceso de velocidad, que sigue siendo una causa importante de accidentalidad en el país.



Indicó que hay un nuevo proyecto en el Congreso para reducir la velocidad en las vías, que, dijo, sería muy importante para salvar vidas en Colombia.

