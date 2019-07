Van 48 muertos en accidentes de tránsito en lo corrido del puente

La noche del sábado terminó con uno de los accidentes viales más graves en lo corrido de este puente festivo. En Córdoba, en la vía que comunica los municipios de Momil y San Andrés de Sotavento, una volqueta que perdió el control atropelló a una caravana de cinco motocicletas, dejando a nueve personas muertas.

El conductor del camión que causó esta tragedia, según las autoridades, huyó del sitio de los hechos, al parecer por temor a ser víctima de linchamientos. Pero las autoridades ya lo tienen identificado.



El accidente de Córdoba fue uno de los 195 siniestros que han ocurrido en las carreteras durante este puente festivo. Hasta la tarde de este domingo, según la Dirección de Tránsito de la Policía, esa cifra mostraba una disminución del 6 por ciento en el número de accidentes, comparándola con los 208 casos ocurridos en el mismo periodo de este puente festivo en el 2018.



En los accidentes que se han contabilizado en lo que va del fin de semana, la Dirección de Tránsito ha reportado la muerte de 48 personas, así como 211 heridos.

Otro de los accidentes del fin de semana ocurrió en Malambo, Atlántico, en la madrugada del domingo, cuando un bus atropelló a cinco jóvenes que se encontraban afuera de su vivienda.

La investigación preliminar determinó que el conductor tuvo un microsueño y perdió el control del vehículo, causando el siniestro que dejó cuatro muertos. El conductor huyó del lugar, pero luego se presentó en la estación de policía del municipio y permanece en detención preventiva.



Según la Agencia de Seguridad Vial, por ahora han sido sancionados 3.649 conductores, de los cuales 393 han tenido multas por no portar su licencia de conducción.



Para prevenir los accidentes viales por embriaguez, la Policía ha llevado a cabo en el puente festivo 990 pruebas de alcoholemia a nivel nacional, de las cuales 82 han resultado positivas, dejando un sancionado cada media hora, en promedio.



Además, han sido multados 297 motociclistas, y 280 personas por no tener al día la revisión técnico-mecánica. También han sido sancionadas 181 personas por transporte informal, 129 por no portar el seguro obligatorio y 53 por adelantar en zonas prohibidas.



El reporte preliminar de la Agencia de Seguridad Vial señala que por las vías nacionales se han movido unos 1,8 millones de vehículos. Nada más en Bogotá ingresaron y salieron 359.082 carros, y en Cundinamarca se han movido 606.096 automotores.



