“Pasé el peaje y empecé a descolgar, puse el carro en cuarta con el bajo, y yo vi que la aguja del aire empezó a bajarse; me fui a orillar, activé los frenos y el carro no quiso frenar de ahí para abajo, se lo recosté al lado izquierdo, traté de sacar el carro por uno de los voladeros, pero el muro era muy alto y lo seguí recostando al lado izquierdo en uno de los túneles hasta que me encontré todos los carros enfrente”.



Así recordó el conductor de una tractomula los momentos previos al trágico siniestro en el túnel Los Venados, en el que murieron ocho personas la tarde del martes.



El conductor, en una entrevista con el medio regional Ondas de Ibagué, afirmó que no obstante los intentos que hizo no pudo lograr que el vehículo cargado con llantas frenara e incluso llegó a pensar en intentar volcarlo como una medida desesperada para detener su marcha.



“Quise como acostar la mula, pero no hubo forma, a ver si de pronto recostada paraba, pero no (...) la recosté al muro para detenerla y se rompieron una llanta y los espejos”, dijo el conductor desde una camilla en un hospital de Ibagué, en el que es atendido.



Esa versión del conductor coincide con las evidencias recolectadas inicialmente en el sitio de la tragedia por parte de las autoridades y que establecen como principal hipótesis del hecho una falla en los frenos del automotor que lo llevó a golpear violentamente a los carros que se encontraban dentro del túnel en la vía La Línea.



“El reporte inicial de los peritos es que el accidente se debió a una falla del sistema de frenos de la tractomula que termina arrollando 17 vehículos, además de dos motos y una bicicleta”, dijo a EL TIEMPO el director de la Policía de Tránsito y Transporte (Ditra), el general Juan Alberto Libreros Morales.



Añadió que los peritos seguirán realizando pruebas para entregar en los próximos días su informe final sobre los hechos.



Confirmó, por ejemplo, que se espera el resultado de la prueba de alcoholemia practicada al conductor y la verificación final del mantenimiento de la tractomula, el cumplimiento de las revisiones técnico-mecánicas y eventuales multas a nombre del conductor.

Una tractomula chocó contra otros 17 vehículos. Foto: Sexta Brigada del Ejército

Con la vía libre los peritos midieron la profundidad de las llantas de la tractomula o intensidad de frenada, la cual debe ser baja si se quedó sin frenos; a la vez, buscan establecer la velocidad que alcanzó el automotor y la intensidad de impacto y de arrastre que lo llevó a embestir a 17 automotores.



En el sitio de los hechos el intendente de la Policía David Moyano, que hace parte del grupo de investigadores, dijo que se detectó que algunos de los ejes de la tractomula estaban mal calibrados con respecto a otros y que eso pudo reducir hasta en un 40 por ciento la eficiencia en el sistema de frenos.



Esto y el terreno en bajada de ese tramo de la vía habría hecho que, según las declaraciones del uniformado a Noticias Caracol, el carro hubiera alcanzado una velocidad de más de 80 kilómetros por hora en el momento del choque.



El estado de destrucción en el que quedaron los vehículos y las huellas de llantas y metal que quedaron en las paredes del túnel evidencian la magnitud de la forma como se dio el choque contra los carros que estaban en la vía.



El director de la revista Motor y experto en automóviles, José Clopatofsky, se refirió al efecto que puede tener una mala calibración en el sistema de frenado: “Estas tractomulas tienen ajuste de la presión de los frenos en los ejes propios del cabezote y en los de los remolques para hacerlos frenar más o menos dependiendo del peso que lleven. Si está mojado o van con menos carga o desocupadas, el frenado en los ejes traseros es menos para que no se bloqueen esas llantas y el remolque se atraviesa. Eso se gradúa desde la cabina, es posible que eso haya pasado si la parte trasera patinó, se atraviesa el remolque y pega con las paredes”.



Milton Díaz, una de las personas que sobrevivieron al accidente, dio cuenta de lo sucedido. “Iba pasando por el túnel con mis hijos y la mula se quedó sin frenos y atropelló a todo mundo ahí. No debieron hacer ese cuello de botella en esa vía, se hace un trancón de 4 o 6 kilómetros en ese sector y llega una mula sin frenos y se lleva todo”, dijo Díaz.



Y Óscar Páez, otro de los lesionado en el siniestro, relató que estaba con su esposa e hijo dentro de una flota, que no fue de las primeras impactadas por la tractomula. Por eso alcanzó a escuchar los fuertes impactos que se iban dando a medida que los carros de atrás eran golpeados. Hasta que finalmente la flota fue chocada y luego empezó a escuchar gritos y un fuerte olor a gas. Él y su familia lograron salir por una ventana y están fuera de peligro.



Mientras avanza la investigación de las autoridades y con ella se aclara la situación jurídica del conductor, en la vía se vivieron momentos de tensión por causa de las dificultades en la movilidad y los familiares de las víctimas preparaban en sus respectivas ciudades el último adiós a sus seres queridos.

