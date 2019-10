Fuerza Aérea Colombiana confirma el hallazgo del helicóptero FAC 0006

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) informó este dómingo que fue ubicado el helicóptero Bell 412 de matrícula FAC 0006 que desapareció la tarde de este viernes en Cundinamarca.



A las 06:05 horas, aprovechando las condiciones atmosféricas favorables en la zona, en una operación aérea, se logró confirmar el hallazgo del helicóptero siniestrado e insertar personal de rescatistas de la Fuerza Aérea, quienes realizan labores de búsqueda de los tripulantes.



El helicóptero se encuentra ubicado en el Cerro Monasterio, Vereda La Victoria, municipio de Albán.

La aeronave, en la que iban 6 militares, cubría un vuelo entre la base aérea Palanquero, de Puerto Salgar, y el comando aéreo de mantenimiento de Madrid. El último reporte que enviaron sus tripulantes fue a las 2:16 p. m. Desde entonces, se activaron todos los protocolos de búsqueda para encontrarlo.



Se espera que en las próximas horas el personal de rescatistas pueda confirmar la condición de los 6 tripulantes y dar continuidad al proceso de rescate.



Según informó la FAC, este sábado la búsqueda se concentró cerca del cerro Monasterio, vereda La Victoria, municipio de Albán (Cundinamarca), en donde había indicios de que podría estar la aeronave, luego del sobrevuelo de un avión fantasma.



Hasta allí se desplazaron comandos especiales aéreos, pero por las difíciles condiciones de acceso y factores metereológicos adversos no pudieron llegar al sitio exacto para verificar si se trataba del helicóptero. Por ello, la FAC informó que no podían confirmar que se hubiera encontrado la aeronave ni el estado de la tripulación.



El general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, indicó que partían de la hipótesis de que el helicóptero cayó, y que para la búsqueda están usando 9 aeronaves CJ2, (2) ÁNGEL, AC-47, BÚHO, HUEY II, RAPAZ, BELL 212, CARAVAN que han volado 26 horas, y que hay 140 personas dedicadas al rescate de esta aeronave, entre miembros de la FAC, la Policía, bomberos y Cruz Roja.



Al sitio exacto en donde se presume que habría caído la aeronave también se ha tratado acceder con drones pero no ha sido posible. Rueda indicó que está ubicado cerca de la mitad del cerro y que es muy difícil llegar allí.



Por ello, dijo el comandante de la FAC, el equipo de la Fuerza Aérea ha replanteado cómo entrar al lugar y en este momento se adelantan las tareas desde diferentes puntos alrededor del el Cerro Monasterio, en la vereda La Victoria del municipio de Albán, Cundinamarca.

Una de las hipótesis que maneja la FAC, dijo Rueda, es que en una maniobra la aeronave haya chocado contra el terreno. Según informó, este helicóptero estaba en óptimas condiciones y justo habían acabado de hacerle un mantenimiento.



Precisamente, dijo el general, la tripulación realizaba las pruebas de vuelo para comprobar que todo hubiera quedado en estado óptimo tras la revisión. Y agregó que los pilotos que maniobraban la aeronave son de los más experimentados que tiene la FAC.



Por ahora, continuará la búsqueda en la zona y además, la FAC acompaña en estos difíciles momentos a los seres queridos de los seis tripulantes, brindándoles atención psicológica, social y espiritual, para el manejo de esta situación.



Este helicóptero fue el que se usó para transportar al papa Francisco cuando bendijo la Virgen de la Bahía de Cartagena, durante su visita al país en el 2017. También fue usada para movilizar en algunas ocasiones al Presidente de la República.



De hecho, se trata del mismo helicóptero en el que se transportó a Juan Guaidó desde la frontera con Venezuela, cuando vino a Colombia para presionar el paso de ayuda humanitaria que llegó desde Estados Unidos para el vecino país.

