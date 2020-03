Acaparadores de papel y jabón serán investigados

Las personas que incumplan la cuarentena por haber sido diagnosticadas con coronavirus, o quienes no se queden en su casa pese a tener medidas de aislamiento obligatorio por haber llegado al país del exterior, serán investigadas penalmente.

También quienes acaparen artículos de primera necesidad como papel higiénico, jabones o tapabocas, situación que se ha visto común por estos días ante la emergencia sanitaria y pandemia que vive Colombia y el mundo por el coronavirus.



Así lo afirmó este martes el fiscal general Francisco Barbosa, quien aseguró que el órgano acusador ya abrió dos indagaciones contra dos personas que habrían violado las medidas de restricción en Barranquilla y Cartagena.

Según la Fiscalía, estos ciudadanos “aparentemente incumplieron las disposiciones médicas establecidas para los pacientes diagnosticados con coronavirus”.



Es por esto que el organismo está verificando cuál es su estado clínico y si hay un mérito para investigarlos penalmente.



Con estos casos, Barbosa recordó que quienes no atiendan las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno serán judicializados y se les aplicarán los artículos 368 y 369 del Código Penal, que castiga con hasta diez años de prisión a quienes violen las medidas sanitarias y propaguen una epidemia.

De otro lado, dijo que la Fiscalía no permitirá que “personas inescrupulosas” se aprovechen económicamente de la situación para acaparar alimentos o elementos esenciales para la salud, por lo que estas personas “también serán perseguidas por la justicia”.



Es así como las personas que acaparen productos como papel higiénico, jabones, tapabocas, alimentos, artículos de aseo, medicinas, podrían ser investigadas judicialmente al impedir que otras personas que pueden estar en una situación de necesidad, accedan a estos productos.

Aeropuertos, con fallas

Otro de los organismos que anunció resultados frente a los controles por el nuevo coronavirus fue la Contraloría General.



Tras realizar una visita a 25 aeropuertos, la Contraloría encontró que el 93,75 % tiene deficiencias en los controles por el coronavirus.



Además, en más del 70 % de las terminales aéreas no se están siguiendo los protocolos nacionales e internacionales. Un 58 % no tiene establecida una zona de cuarentena, y el 64,5 % no aplica controles mínimos, como medir la temperatura.

La Contraloría cuestionó que el aeropuerto El Dorado, el más importante del país y en donde circula el 59 por ciento de los pasajeros, tiene un personal médico dispuesto por la Secretaría de Salud que apenas alcanza para seis personas al día y ocho en la noche.



Los aeropuertos con la peor calificación (deficiente) son los de Ibagué, Popayán, Mitú, Riohacha, Pasto, Mocoa, San José del Guaviare, Corozal, Armenia, Cúcuta, Florencia, Inírida, Barranquilla, Lebrija, Arauca, Villavicencio, San Andrés, Quibdó y Bogotá.



La atención es aceptable en Valledupar, Leticia, Neiva, Puerto Carreño, Yopal, Palmira, Montería, Manizales, Rionegro y Cartagena. Los únicos que están aplicando los protocolos de forma sobresaliente son Pereira y Santa Marta.

JUSTICIA

