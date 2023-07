La Academia Colombiana de Jurisprudencia hizo a finales del mes de junio un llamado a los ciudadanos de todos los sectores a rescatar la cordura y a, desde la diferencia, darle un buen manejo a las ventajas que ofrece una sociedad plural como la del país.



Hace un año, el 11 de junio de 2022, los miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, expresaron a la comunidad jurídica y al país su preocupación por el desbordamiento en el lenguaje y las provocaciones suscitadas en medio de la campaña presidencial, cuyas características repugnaban a todas las formas de civilización política.



El comunicado abrió con que por los niveles de la confrontación que hay en el país, para dicha academia el desasosiego es mayor que al de junio del año pasado, cuando compartieron que les preocupaba el desbordamiento en el lenguaje usado durante la campaña a la Presidencia de la República, que terminó ganando Gustavo Petro.



"Colombia necesita hacer efectivo el equilibrio entre la libertad y el orden de su lema patrio, porque el exceso de aquella degenera en anarquía y el de éste degenera en despotismo. Pero tal equilibrio solo es posible si se privilegian el derecho sobre las vías de hecho, el discernimiento sobre la temeridad, el diálogo con el otro sobre la conversación de cada quien consigo mismo", compartió la academia el pasado 26 de junio.

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

El comunicado de la Academia Colombiana de Juristas está firmado por 70 reconocidos juristas del país, entre los que se destacan el exfiscal Alfonso Gómez Méndez y el exministro Juan Camilo Restrepo Salazar.



Otro de los puntos que plantearon en el documento es que no tiene sentido hacer más grandes las distancias, y en cambio sí hay que unir los lazos para afrontar los problemas que afronta Colombia. Por eso dijeron que así como las sociedades necesitan acuerdos para hacerse, también los requieren para no no deshacerse.



"Las sociedades se hacen cuando miran hacia el porvenir con sentido constructivo. Se deshacen cuando miran al pasado y deciden privilegiar la confrontación sobre el entendimiento. La democracia ya no es una lucha de ideologías sino una coincidencia de diálogos que es necesario enriquecer todos los días, para garantizar la concordia en la diversidad. Esa es la base de la democracia constitucional que legitima al Estado de Derecho", dice en uno de los apartados.



Además, la academia dice que de no llegar a ese punto equilibrado de libertad y orden al que apunta la Academia, dicen que si se da en exceso se "degenera en anarquía y el de éste degenera en despotismo", advirtiendo que se logrará tal equilibrio si se privilegia el derecho por encima de las vías de hecho.



Por último, advierten en palabras textuales que la gobernanza les atañe a todos los ciudadanos, y que la sociedad debe emplear su fuerza moral para evitar la polarización.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

