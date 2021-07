73 % de víctimas de abuso reportadas este año son menores de edad

El caso de un auxiliar que habría abusado sexualmente de 14 menores de edad en un centro infantil del programa Buen Comienzo, de la Alcaldía de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), volvió a prender las alertas sobre la grave situación de vulnerabilidad de esta población en el país y las continuas violaciones a sus derechos fundamentales.



(Lea en contexto: Denuncian que autoridades fueron negligentes en caso de abuso de niños)

Esos ataques reiterados, que generan en cada caso el rechazo y la indignación nacional, llevaron en su momento a que se tramitara en el Congreso una ley para imponer la cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad.



Las cifras de Medicina Legal dan cuenta de la gravedad de estas conductas: 6.657 de los 9.037 casos de presunta violencia sexual que llegaron al instituto entre enero y mayo de este año tenían como víctimas a menores de edad.



El estudio de peritos del instituto señala que la cifra de presuntas agresiones a menores aumentó frente al mismo periodo del año pasado, cuando en total se reportaron 7.544 casos, de los cuales 6.479 corresponden a presuntos delitos vinculados con menores de 18 años.



Por rangos de edades, señala el documento de Medicina Legal, el mayor número de víctimas este año tenían entre 12 y 17 años, con 3.564 casos, de los cuales 3.250 eran de mujeres y 314 de hombres. Siguen los menores de entre 6 y 11 años, con 2.147 casos (1.746 mujeres y 401 hombres), y menores de 5 años, con 946 víctimas –de ellas, 724 mujeres y 222 hombres–.



(Lea también: Señalado por abuso de 14 menores dormía en jardín infantil de Medellín)



Entre enero y mayo del año pasado, 4.882 de las 6.479 víctimas menores de edad eran mujeres, y 1.597, hombres. El mayor número de víctimas tenían entre 12 y 17 años (3.128), seguido por menores de entre 6 y 11 años (2.295) y menores de 5 años (1.056).



El informe señala en uno de sus apartes que 52 de las víctimas reportadas este año y 54 de las que fueron registradas para realizar exámenes médico legales por presuntos casos de abuso en el 2020 corresponden a “niños, niñas, adolescentes bajo la protección del ICBF”.



Sobre este señalamiento, Liliana Pulido, directora (e) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dijo que se investigan estos casos.

Sin embargo, afirmó que cuando se habla de menores bajo protección del instituto “corresponde a uno de los factores de vulnerabilidad de la víctima, más no al lugar de la ocurrencia del hecho”.



(Le sugerimos leer: Caso de presunto abuso de niños en Medellín está en indagación)



Es decir, no necesariamente habría ocurrido en hogares infantiles y centros de atención del ICBF.



Además, la funcionaria le solicitó a Medicina Legal la información específica de cada uno de ellos y se está verificando si en el momento de los hechos la víctima se encontraba o no con una medida de protección vigente.



Más allá de la diferencia con el informe de Medicina Legal, la funcionaria rechazó ese tipo de graves agresiones contra los menores de edad del país.



“No existe justificación alguna para que se den estos casos. En el pasado hemos radicado las denuncias e iniciado los procesos cuando se han presentado situaciones como esta, y lo haremos de nuevo si se llega a confirmar alguna irregularidad”, dijo la funcionaria.



(Le puede interesar: Abuso a menores en Medellín: ¿por qué no han capturado al responsable?)



De enero a mayo (últimas cifras disponibles), el ICBF ha abierto 14.233 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. De ellos, el 49 por ciento (6.961) son por casos de violencia sexual.



Pero este tipo de violencia no es la única que tiene como víctimas a menores de edad, ellos también son afectados por violencia intrafamiliar. De los 6.471 casos que han llegado a Medicina Legal este año, 1.877 corresponden a menores de edad. El año pasado, 2.234 de 7.387 víctimas reportadas tenían menos de 18 años.



De las víctimas reportadas este año, 920 tenían entre 12 y 17 años; 599, entre 5 y 11 años, y 358, menos de cinco años.

Fiscalía no descarta ninguna hipótesis

Un equipo de fiscales adelanta la investigación por el caso de abuso sexual denunciado en el jardín infantil de Medellín, Antioquia. Los resultados de ese proceso llevarían a la petición de una orden de captura contra el señalado autor de los hechos.



(Le recomendamos leer: La situación de la niñez al cumplirse 30 años de la Constitución)



La persona señalada como responsable de los abusos no está presa porque no fue capturada en flagrancia y la Fiscalía debe adelantar la investigación para lograr su judicialización.



El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló ayer, desde la capital antioqueña, que los peritos asignados al caso “deben entregar el resultado de la investigación en el menor tiempo posible”. Y añadió: “No descartamos ninguna hipótesis en esa investigación”.



Así, el ente acusador señaló que “activó las rutas de atención integral a los menores con las entidades correspondientes (...). En este momento se están realizando las entrevistas forenses a las víctimas para dar claridad a los hechos”.



(Le podría interesar: Auxiliar habría abusado de 14 niños en jardín infantil de Medellín)



Con las evidencias y luego de identificar plenamente a la persona vinculada al aberrante caso, la Fiscalía podría solicitar a un juez una orden de captura para imputación de cargos y petición de medida de aseguramiento en centro carcelario.



Frente al lugar de los hechos se han reunido padres de familia y vecinos del sector, con camisetas y globos blancos. “Queremos justicia y que sea con cadena perpetua”, expresó María Rosalba Pérez, habitante del barrio.



“¡Los niños no se tocan!” fue uno de los clamores de los manifestantes que pasaron por algunas de las vías del barrio del nororiente de Medellín.



REDACCIÓN JUSTICIA, NACIÓN Y VIDA.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com