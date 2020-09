‘Es irresponsable señalar autorías en casos de homicidio’: Mindefensa

Ante el reclamo creciente de reformas de la Policía, en el contexto de las movilizaciones sociales en las que 10 personas murieron la semana pasada, que se suscitaron a raíz de la muerte de Javier Ordóñez como consecuencia de un hecho de brutalidad policial, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, insiste en que esos cambios ya están en marcha.



También explica que asuntos claves como la formación de los uniformados están contemplados en los ajustes. En entrevista con EL TIEMPO, Trujillo responde sobre la respuesta de la Policía a los hechos que también dejaron 308 uniformados y 258 civiles heridos, principalmente en Bogotá.

¿Cuál es el balance de los hechos de jueves y viernes?



Primero quiero reiterar el rechazo a la violencia, venga de donde venga, el dolor que produce la muerte de un colombiano y la solidaridad muy sentida con las familias de los fallecidos y de los heridos, civiles y policías.



En Bogotá, el dispositivo para acompañar y proteger a la población fue reforzado con 750 policías de la Metropolitana, así como 850 de otras regiones. Participaron uniformados de vigilancia, de inteligencia, de la Sijín y de la Dirección de Tránsito y Transporte. Igualmente, 300 militares de la Brigada 13 del Ejército Nacional prestaron apoyo a la Policía Nacional. Se presentaron afectaciones en 81 instalaciones policiales: un comando, 5 estaciones y 75 CAI (35 vandalizados en Bogotá, Soacha, Cali, Bucaramanga, Facatativá, Ibagué y Sogamoso y 40 incendiados en Bogotá); en 127 vehículos, 103 de ellos de servicio público; 26 motocicletas, entre particulares e institucionales; 6 entidades bancarias y 3 establecimientos comerciales.



¿En qué van las investigaciones por las 10 personas asesinadas y las 72 heridas con armas de fuego?



Las investigaciones las adelanta la Fiscalía General de la Nación, que será la que determine si en algún caso hubo responsabilidad de algún miembro de la Policía Nacional. Dicho esto, es importante que se conozca que se inició un proceso para apoyar a las autoridades penales y disciplinarias en identificar posibles situaciones en que se haya incurrido en un uso excesivo de la fuerza por parte de personal uniformado. Sin embargo, es de una tremenda irresponsabilidad señalar ante la opinión pública autorías en casos de homicidio o de heridos, como un hecho probado judicialmente, eso solo lo pueden determinar la Fiscalía y los jueces de la República.



¿Por qué los policías reaccionaron con aparente uso indiscriminado y desproporcionado de armas de fuego?



La Policía realiza 6’452.056 procedimientos al año en Bogotá. La inmensa mayoría carecen de problemas. Sin embargo, hay algunos casos en los que se presentan errores o desconocimientos de los estrictos requisitos y protocolos establecidos. En esos casos procede a aplicarse los procedimientos investigativos internos para castigar a los culpables. Esto no significa que la Policía no pueda responder cuando hay una amenaza a su integridad o a la de los ciudadanos, sino que debe hacerlo en estricto cumplimiento de los protocolos. Hemos sido enfáticos en que, si algún policía los pasó por alto e incurrió en abuso de autoridad o exceso de fuerza, será investigado y sancionado. Los hechos registrados el miércoles y jueves fueron de una extrema gravedad y, en muchos casos, se vio comprometida la integridad de los uniformados y de otras personas que no hacían parte de las acciones violentas de los vándalos.

¿Se han tomado medidas contra más uniformados?



Están suspendidos siete policías vinculados con la investigación por la muerte del señor Javier Ordóñez. Por los hechos ocurridos con posterioridad, en el marco de las movilizaciones, a 11 de septiembre la Inspección General de la Policía tiene 41 investigaciones disciplinarias; este número puede aumentar, pues la Policía continúa el análisis de denuncias o videos de fuentes abiertas en los que se tenga información de una presunta actuación irregular por parte de uniformados.



¿Hay reformas en marcha?



El proceso de modernización y transformación viene desde hace meses en el marco de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Muchos cambios en temas como la profesionalización del servicio de vigilancia, aumentar la incorporación, mejorar los procesos de selección y de ascensos, entre otros, fueron ampliamente informados en diciembre, cuando se expidió la política. Además, esta semana anunciamos los 5 ejes para fortalecer ese proceso de transformación y modernización.



¿Cuáles son los cinco ejes?



Educación y formación, con asesoría de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas en prevención, promoción y protección de derechos humanos; transparencia e integridad, que se trata de referenciar las mejores prácticas internacionales y mejorar el proceso interno, así como revisar los procesos y protocolos de actuación; gestión humana, que tiene que ver con actualizar los protocolos de incorporación y procesos para mejorar la calidad de vida y bienestar de los policías y, por último, el fortalecimiento tecnológico, que es transversal y busca mejorar el acceso de información para fortalecer la interacción con el ciudadano.



¿Descartan hacer una reforma de fondo?



El proceso que le he indicado es de fondo porque el centro del esfuerzo de transformación y modernización está en el mejoramiento del servicio de Policía, de su actuación contra la delincuencia y el crimen organizado, para que sea más eficaz y eficiente, por supuesto, siempre garantes y protectores de los derechos humanos, la Constitución y la Ley.



¿Entonces se reconoce que sí hay problemas de fondo?



La Policía es una institución que, por su naturaleza, debe estar en constante revisión y actualización. Cuando el presidente Duque llegó, se propuso fortalecer el servicio de Policía, que sea más eficiente en la prevención de la delincuencia y el crimen, pero que también sea una policía motivada, en la que el servicio de vigilancia sea una de las especialidades más importantes de la institución. Las instituciones encargadas de proteger a la población y los protocolos que las rigen deben ser permanentemente evaluados y actualizados.



Pero revisión no implica reforma...



Si en algunos puntos se determina que los protocolos no requieren modificación, no significa que no sea un proceso juicioso y transparente.



¿No es problemático que la misma institución enfrente hechos civiles y de seguridad nacional, como la lucha antinarcóticos?



Quienes hablan de volver la Policía un cuerpo civil parece que tuvieran un profundo desconocimiento del funcionamiento de la institución y de la Constitución Política, que indica que “es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”. Nuestra Policía Nacional cuenta con especialidades que le permiten desde realizar labores de vigilancia y seguridad ciudadana hasta enfrentarse a poderosas organizaciones criminales narcotraficantes. De acuerdo con esas especialidades también son las capacitaciones y procesos de formación constante de los uniformados. Debemos tener en cuenta que Colombia se enfrenta a amenazas criminales, incluso de carácter transnacional, como lo es el narcotráfico.



Expertos dicen que, por lo menos, es necesario ajustar la selección, incorporación y capacitación de los policías, ¿está de acuerdo?



Precisamente en eso es que hemos estado trabajando. La Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene entre sus lineamientos la profesionalización del servicio de vigilancia policial, que incluye el desarrollo de procesos de evaluación para quienes califiquen a ascensos, reconocimientos que promuevan esta especialidad para que, por ejemplo, los comandantes de estación sean los mejores hombres y mujeres de la institución y, un aspecto muy importante, programas de promoción de la salud mental para el personal uniformado que tiene contacto regular y frecuente con la ciudadanía.



Las encuestas demuestran una confianza rota en la Policía en los últimos años, ¿cómo restablecerla a la luz de los últimos hechos?



Desde que asumí como ministro de Defensa he hecho llegar, en público y en privado, el siguiente mensaje a todos los integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares: el cariño y respaldo de los colombianos por estas instituciones, que son bastiones de nuestra democracia, se basa en la legitimidad de sus acciones. Hemos sido firmes y contundentes cuando se han presentado casos de personas que han deshonrado el uniforme, como lo hemos sido y lo seremos en la defensa de la institución.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com